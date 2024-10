Francesco Puleio nominato nuovo procuratore di Ragusa dal CSM

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficialmente nominato Francesco Puleio, attualmente procuratore aggiunto di Catania, come nuovo procuratore della Procura di Ragusa. La decisione è stata presa con una sola astensione, segnando un largo consenso per Puleio, che succede a Fabio D’Anna, recentemente nominato procuratore generale di Caltanissetta.

Puleio era stato precedentemente in lizza anche per la carica di procuratore a Catania, ma il 17 luglio scorso il CSM ha preferito Francesco Curcio con una stretta maggioranza di 13 voti contro 12. In risposta, Puleio ha presentato ricorso al TAR del Lazio, contestando la nomina di Curcio, una mossa che è stata seguita anche dagli altri due candidati per il ruolo, Ignazio Fonzo e Sebastiano Ardita, entrambi procuratori aggiunti a Catania.

Il voto si è deciso per un margine ristretto, e l’assenza della consigliera Rosanna Natoli, che non ha partecipato a causa di una denuncia della giudice Maria Fascetto Sivillo, ha giocato un ruolo chiave. Natoli avrebbe presumibilmente votato per Puleio, il che avrebbe portato a un pareggio e alla sua vittoria.

La Procura di Catania, oltre a questo scenario, potrebbe a breve vedere l’uscita di tre sostituti – Agata Consoli, Andrea Bonomo e Giuseppe Sturiale – che stanno concorrendo per passare alla Procura generale della città.

Francesco Puleio ha iniziato la sua carriera nella magistratura nel 1986 e ha ricoperto vari ruoli, tra cui giudice del Tribunale di Caltagirone nel 1987 e sostituto procuratore a Catania nel 1989. Nel 2009 è stato nominato procuratore a Modica, ruolo che ha mantenuto fino alla chiusura dell’ufficio giudiziario nel 2013, quando è tornato a Ragusa come sostituto procuratore. Dal 2016, Puleio ha ricoperto l’incarico di procuratore aggiunto a Catania.