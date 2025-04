Estate amara sul “mare di città”: da piazza Europa a San Giovanni Li Cuti spiagge off-limits

Una tra le porzioni più suggestive del lungomare catanese, quella che si estende da piazza Europa fino a San Giovanni Li Cuti, si appresta a vivere un’altra estate da “sorvegliato speciale”. Anziché richiamare bagnanti e turisti come un tempo, quest’anno l’intera area rischia di essere off-limits per motivi di sicurezza, degrado e possibili sversamenti fognari.

Tutto ha inizio con la mancata realizzazione del solarium in piazza Europa. Il Comune, dopo le proteste della scorsa stagione, ha preferito non riproporlo: una scelta che risponde anche ai sospetti di inquinamento delle acque, alimentati da chiazze sospette e ora formalizzati in un’ordinanza del sindaco Trantino. Quest’ultima ha bollato come “non balneabile per inquinamento” un tratto di 30 metri a ridosso dello sbocco fognario di piazza Europa, segnando così il destino della piattaforma per quest’estate.

Tuttavia, una nota positiva arriva da San Giovanni Li Cuti, dove la piattaforma balneare sarà ampliata rispetto allo scorso anno. Il progetto prevede infatti un’area più estesa per accogliere in modo adeguato i tanti bagnanti che, puntualmente, affollano il meraviglioso lungomare di Catania durante la stagione estiva. Un segnale di attenzione verso la fruizione degli spazi pubblici in una zona simbolo della città, pur tra mille difficoltà.