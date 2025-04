Elezioni Liberi Consorzi: al via lo spoglio in Sicilia per 6 presidenti e 118 seggi

Alle 8 di questa mattina è iniziato lo spoglio dei voti per l’elezione dei nuovi organi dei Liberi Consorzi comunali siciliani, nelle nove sezioni allestite – una per ciascun ente coinvolto. Si tratta di consultazioni di secondo livello: alle urne si sono presentati soltanto sindaci e consiglieri comunali, gli unici elettori ammessi. Undici anni fa l’Assemblea regionale abolì le Province, sostituite da Liberi Consorzi retti da commissari nominati dalla Regione; oggi circa quattromila amministratori locali sono chiamati a scegliere sei presidenti e 68 consiglieri per Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, oltre ai 50 membri dei consigli delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

