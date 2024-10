Catania supererà i 12 milioni di passeggeri: accelerazione necessaria per lo sviluppo infrastrutturale

Catania non si limiterà a battere il record dei 10 milioni di passeggeri passando a 11 milioni, ma supererà i 12 milioni. Questo rende urgente l’accelerazione nello sviluppo infrastrutturale per garantire non solo un aumento del numero di passeggeri, ma anche un’esperienza di viaggio più confortevole e di qualità. Lo ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, intervenendo all’evento organizzato da Confindustria Catania sulle prospettive di sviluppo del masterplan.

“Su Catania ci saranno investimenti nel masterplan fino al 2030 per un totale di mezzo miliardo di euro, che, sommati agli investimenti governativi di Fce, porteranno a un miliardo di euro investito in tutto il comprensorio. Si tratta della più grande stazione appaltante del Sud Italia per i prossimi anni”, ha aggiunto Torrisi.

L’amministratore ha inoltre annunciato nuovi dettagli sui prossimi sviluppi riguardanti una possibile privatizzazione dell’aeroporto: “Gli advisor stanno elaborando una proposta che sarà presentata ai soci nelle prossime settimane, e saranno loro, non il nostro Consiglio di amministrazione, a prendere la decisione più opportuna”.