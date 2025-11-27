Zaia, Salvini e il Veneto conteso: il derby che agita il centrodestra

Il confronto tra Lega e Fratelli d’Italia in Veneto, con il ruolo centrale di Luca Zaia e Matteo Salvini, apre un nuovo capitolo per il centrodestra e potrebbe influenzare equilibri e scelte del governo nazionale.

Il derby politico tra Lega e Fratelli d’Italia in Veneto sembra chiuso sul piano elettorale, ma apre una partita di respiro nazionale che va ben oltre i confini regionali. La sfida tra Matteo Salvini e Luca Zaia all’interno della Lega, così come il confronto tra i due principali partiti del centrodestra in vista delle prossime Regionali, ridisegna strategie, alleanze e pesi specifici che avranno inevitabili ripercussioni anche sull’assetto politico di Roma.

Il presidente uscente del Veneto, forte delle oltre 200 mila preferenze ottenute alle Europee, rilancia la possibilità di una candidatura a sindaco di Venezia, aprendo scenari inediti per il centrodestra veneto. Un’ipotesi che troverebbe terreno fertile dopo il risultato di Ca’ Farsetti e che potrebbe trasformarsi in un passaggio chiave nella partita per il governo regionale del 2026. Zaia, che nei giorni scorsi è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, mantiene una linea autonoma ma dialogante: guarda alla Lega, che lo considera uno dei volti più popolari del centrodestra, ma osserva con attenzione anche la geometria complessiva della coalizione.

Dal canto suo, Matteo Salvini rivendica il risultato e la centralità del Veneto nella mappa del Carroccio. Il segretario federale ha ribadito la volontà di mantenere la Regione nella sfera politica della Lega, sottolineando che «la vittoria in Veneto è un investimento sul futuro» e indicando come priorità la conferma di un candidato espressione del partito. La partita, però, non riguarda solo il nome del prossimo governatore, ma il peso relativo dei diversi alleati all’interno del centrodestra.

La presenza di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e l’ascesa di Fratelli d’Italia aggiungono un ulteriore livello di complessità. Il partito della premier guarda con attenzione a ciò che avviene in Veneto, consapevole che una gestione sbagliata della candidatura potrebbe creare frizioni anche in altre aree sensibili del Paese, dalla Lombardia alla Sicilia, dove la coalizione è già messa alla prova da inchieste, tensioni interne e rapporti di forza in continua evoluzione.

Dal centrosinistra arrivano segnali di attenzione e di prudente ottimismo. Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle osservano le crepe del centrodestra e studiano il modo di trasformare il derby tra Lega e FdI in un’occasione politica. Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia sono considerati tasselli cruciali per qualunque alternativa di governo, e ogni passo falso della maggioranza viene letto come un’opportunità da non sprecare.

In questo quadro fluido, la Lega punta a restare protagonista in Veneto, mentre Fratelli d’Italia difende la propria leadership nazionale. Salvini deve tenere insieme le aspettative dei territori e la necessità di ribadire la centralità del Carroccio, Meloni lavora per evitare che il confronto interno si trasformi in una frattura. Il risultato è un equilibrio precario, nel quale ogni dichiarazione pesa e ogni ipotesi di candidatura diventa un test politico per l’intero centrodestra.

Il messaggio che trapela dietro le dichiarazioni ufficiali è chiaro: nessuno, in questa fase, può permettersi errori tattici. Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia sono nodi strategici della mappa nazionale, e le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi avranno conseguenze che andranno ben oltre le singole elezioni regionali. Per questo, nonostante le tensioni, la parola d’ordine resta una sola: evitare fratture irreparabili.

In fondo, come riconoscono in privato molti dirigenti della coalizione, il rischio non è soltanto perdere una Regione, ma spostare l’asse complessivo del centrodestra italiano. È per questo che, dietro i sorrisi di circostanza, si consuma una partita tutta politica che guarda già oltre il 2026, tra ambizioni personali, calcoli di partito e un elettorato che osserva, sempre più esigente, alla ricerca di una proposta credibile di governo.

