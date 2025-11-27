Catania, nuovi gruppi consiliari e ingresso di Bruno Brucchieri: la mappa aggiornata

Il Consiglio comunale ridisegna gli equilibri interni dopo l’ingresso di Bruno Brucchieri e il passaggio di diversi consiglieri ai gruppi consiliari.

Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato all’unanimità il subentro del consigliere Bruno Brucchieri alla dimissionaria Serena Spoto, entrata nella giunta Trantino con delega ai Servizi sociali. Subito dopo il giuramento, Brucchieri ha ringraziato l’aula per la stima ricevuta e ha rivolto un pensiero all’operato dell’ex assessora.

Da segnalare anche il passaggio dei consiglieri Maria Grazia Rotella e Angelo Scuderi dal gruppo Mpa-Grande Catania al Misto, modificando ulteriormente la mappa politica dell’aula.

La nuova composizione dei gruppi consiliari:

Fratelli d’Italia: Bonaccorsi Erika, Bottino Daniele (capogruppo), Buceti Erio (vice capogruppo), Campisi Alessandro, Magni Giovanni, Manara Antonino.

Forza Italia: Barbagallo Giovanni, Capuana Pier Maria (capogruppo), Miraglia Melania, Monteleone Carmela (vice capogruppo), Pellegrino Riccardo (vice presidente vicario), Petralia Giovanni, Scalia Agata.

Prima l’Italia – Lega per Salvini: Arena Santo, Barresi Andrea, Cardello Andrea, Parisi Paola, Sambibene Valentina (vice capogruppo), Zarbo Maurizio (capogruppo).

Mpa – Grande Catania: Anastasi Sebastiano (presidente del Consiglio comunale), Brucchieri Bruno, Grasso Orazio (capogruppo), Latino Simona.

Trantino Sindaco: Currò Giovanni, Currò Fabio Domenico (vice capogruppo), Trovato Alessia (capogruppo).

Gruppo Misto: Bonaccorsi Graziano (capogruppo), Ciancio Gianina (vice capogruppo), Gelsomino Giuseppe, Giuffrida Salvatore (vice presidente), Mirenda Maurizio, Rotella Maria Grazia, Scuderi Angelo.

Partito Democratico: Bonaccorsi Damien (vice capogruppo), Bonaccorso Matteo, Caserta Maurizio (capogruppo).

Il Consiglio si riunirà nuovamente nel tardo pomeriggio di oggi.

