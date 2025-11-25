Catania, verifiche nei locali: multe e ordini di ripristino dei Carabinieri

Redazione 25 Novembre 2025 - 11:44

Nel centro di Catania intensificati i controlli su locali e attività commerciali: sanzioni e ordini di ripristino per irregolarità riscontrate.

Prosegue l’attività di vigilanza nel cuore di Catania. I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga, insieme alla Polizia Locale, hanno condotto un articolato servizio di controllo mirato a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e a garantire il rispetto delle norme legate al decoro urbano.

L’operazione ha interessato diversi esercizi commerciali della città, con particolare attenzione alle difformità tra le planimetrie autorizzate e l’effettiva disposizione degli spazi. Una serie di verifiche che ha portato alla contestazione di irregolarità amministrative e all’emissione di provvedimenti nei confronti dei titolari.

LE SANZIONI E LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE

In via Santissima Trinità, i Carabinieri hanno accertato un arbitrario ampliamento della capacità ricettiva all’interno di una struttura gestita da un 44enne catanese. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 516 euro e l’obbligo di ripristinare le condizioni autorizzate.

Durante un controllo in un locale di via Di Prima, è emersa la presenza di una porta di collegamento con un’altra struttura, violando così i criteri di sorvegliabilità previsti dalla normativa. Anche in questo caso, sanzione di 516 euro e ordine di ripristino.

Ulteriori verifiche hanno riguardato un bar in via Vittorio Emanuele Orlando, dove i militari hanno rilevato:
– difformità della planimetria,
– mancata esposizione della SCIA,
– assenza della notifica sanitaria.
La titolare, una 35enne catanese, è stata sanzionata per un totale di 1032 euro.

Infine, una 52enne titolare di un bar in via D’Annunzio è stata multata per 308 euro per non aver esposto correttamente la SCIA.

I controlli, sottolineano dal Comando Provinciale, proseguiranno nelle prossime settimane con la stessa intensità, nell’ottica di tutelare la sicurezza, la legalità e la vivibilità del centro storico.

