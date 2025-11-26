Build Up 2025-2026, WeBuild punta sui giovani: focus sul Centro di Belpasso

WeBuild avvia la nuova edizione di Build Up con un tour nazionale che coinvolgerà oltre mille studenti e che vede in Sicilia il ruolo centrale del Centro di Addestramento Avanzato di Belpasso.

WeBuild rilancia il suo impegno per la formazione e lo sviluppo dei territori con la terza edizione di Build Up, il programma che avvicina gli studenti degli Istituti Tecnici al mondo delle grandi opere. La nuova edizione ha preso il via da Barletta, in Puglia, prima tappa di un tour di workshop in presenza che coinvolgerà ulteriori 1.000 giovani e che raggiungerà diverse città italiane, con un’attenzione particolare al Sud, fino ai primi mesi del 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti competenze tecniche reali e immediatamente spendibili nei settori dell’ingegneria e delle costruzioni.

In Sicilia un ruolo strategico è affidato al Centro di Addestramento Avanzato di Belpasso (CT), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana. La struttura rappresenta oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato.

Il centro è infatti dotato di simulatori TBM e macchinari all’avanguardia che consentono agli studenti un apprendimento pratico e immersivo. Grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni, il Centro di Belpasso offre un percorso formativo completo, che punta a formare le nuove generazioni sulle tecnologie e sulle competenze richieste dalle grandi opere infrastrutturali.