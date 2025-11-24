Maltrattamenti in famiglia a Catania: arrestato 40enne dopo duplice aggressione

Un 40enne catanese è stato arrestato dalla Polizia dopo avere aggredito due volte, in poche ore, la moglie, picchiata e umiliata davanti ai figli piccoli.

Un 40enne di Catania è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo una duplice aggressione ai danni della moglie. La donna, terrorizzata e in lacrime, è riuscita a chiamare aiuto e a raggiungere l’abitazione della madre, dove ha messo in salvo i due figli piccoli.

Quando i poliziotti sono arrivati nel quartiere San Giorgio, hanno trovato la vittima con ferite evidenti alle braccia e al volto. La donna ha raccontato di essere stata colpita con calci violenti su tutto il corpo, in particolare alla schiena, fino a cadere a terra. L’uomo, senza fermarsi, avrebbe continuato a inveire contro di lei, arrivando perfino a sputarle in faccia.

In un momento di distrazione del marito, la donna sarebbe riuscita a spostarsi in un’altra stanza e a far uscire i bambini dall’appartamento, affidandoli alla nonna per metterli in sicurezza. Subito dopo, il 40enne avrebbe ripreso ad aggredirla, afferrandola e strattonandola con violenza.

A evitare conseguenze più gravi è stato l’intervento di alcuni familiari che abitano al piano superiore. Richiamati dal trambusto, sono scesi in aiuto della donna, riuscendo a farla fuggire dall’abitazione.

I sanitari del 118 hanno prestato alla vittima le prime cure e l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo gli agenti hanno raggiunto la casa della coppia, trovando l’uomo ancora agitato ma intento a minimizzare l’accaduto.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ferma restando la sua presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

