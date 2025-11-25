Jovanotti a Palermo, aggiunta una seconda data dopo il boom di richieste

L’Arca di Loré conquista il pubblico siciliano: la data del 29 agosto sfiora il sold out e Trident apre un secondo appuntamento il 30 agosto al Foro Italico.

La risposta entusiasta dei fan siciliani non si è fatta attendere: il nuovo viaggio live di Lorenzo Jovanotti, “L’Arca di Loré – Jova Summer Party”, ha spinto gli organizzatori a raddoppiare le tappe a Palermo. La prima data, fissata per il 29 agosto, sta rapidamente raggiungendo il tutto esaurito e ha reso necessario un secondo appuntamento, previsto per il 30 agosto.

L’evento, promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, promette di trasformare il capoluogo in una grande festa collettiva sotto il cielo d’estate. Le prevendite per la nuova data si aprono oggi, 25 novembre alle ore 15.

La tournée 2026 sarà estremamente selettiva: solo sette città italiane ospiteranno il Jova Summer Party, costruito come un itinerario artistico e simbolico che unisce luoghi, persone e musica in un’unica narrazione in movimento. Tra una tappa e l’altra, Lorenzo viaggerà in bicicletta con il suo JovaGiro, un progetto che mette al centro sostenibilità, cicloturismo e il gusto del viaggio lento.

“L’Arca di Loré” nasce come una festa itinerante che fonde musica, accoglienza, comunità e sorpresa. Un’arca immaginaria che attraversa l’estate portando con sé ritmi, storie e incontri, in pieno stile Jovanotti. A ispirare questa nuova avventura è anche “Niuiorcherubini”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso 20 novembre e scritto in appena sei giorni a New York: un concentrato di energia, visioni e ritmo che anticipa l’atmosfera del tour.