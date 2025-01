Sequestrata area colpita da esplosione a San Giovanni Galermo

Su disposizione della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno eseguito un’operazione complessa di sequestro dell’area interessata dall’esplosione causata da una fuga di gas avvenuta la sera del 21 gennaio nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il sequestro, con apposizione dei sigilli, è stato disposto per preservare lo stato dei luoghi e consentire lo svolgimento delle attività investigative necessarie a chiarire le cause dell’accaduto.

Le operazioni, condotte congiuntamente da Carabinieri e Vigili del Fuoco, hanno incluso la messa in sicurezza dell’intera area coinvolta, al fine di garantire l’incolumità pubblica, eliminare eventuali rischi residui e permettere lo svolgimento degli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente. Durante queste attività, i militari dell’Arma della Stazione di Catania Nesima hanno assicurato il supporto ai residenti temporaneamente evacuati, consentendo loro di accedere alle abitazioni vincolate per recuperare beni personali.

Questa fase preliminare sarà seguita da ulteriori approfondimenti investigativi che coinvolgeranno, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, anche consulenti tecnici incaricati di accertare con precisione le cause e le eventuali responsabilità legate al tragico evento.