Armi clandestine nascoste in un terreno e in un casolare: sequestrate pistola e fucili dalla Polizia di Stato

Un’operazione complessa della Polizia di Stato ha portato al ritrovamento di una pistola, munizioni e due fucili accuratamente occultati tra un terreno incolto e il muro di un casolare abbandonato a Nunziata di Mascali. L’intervento, condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania, è stato il frutto di un’attività info-investigativa che aveva evidenziato la concreta possibilità di individuare armi clandestine nell’area.

Per oltre sei ore, i poliziotti hanno passato al setaccio un appezzamento di terreno demaniale adiacente a un magazzino abbandonato, la cui regolarità edilizia è in fase di accertamento. Grazie all’impiego del cane poliziotto e dei metal detector, gli agenti hanno scoperto due fucili calibro 12 a canna singola, semiautomatici e privi di cartucce, entrambi con matricola abrasa, interrati e avvolti in cellophane all’interno di tubi in PVC. La pistola, un’arma calibro 7.65 con caricatore e matricola abrasa, era invece nascosta in una nicchia del muro del casolare, camuffata con stucco e avvolta in una pezza.

Tutto il materiale sequestrato è stato repertato e inviato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici, volti a verificare se le armi siano state utilizzate in episodi criminali. Le indagini proseguono per individuare eventuali responsabili, dal momento che non è stato ancora possibile risalire a chi avesse accesso all’area in cui sono stati rinvenuti i reperti.