“Fondazione Sant’Agathae: Assegnato il Premio Luigi Maina 2025 alla Prefetta Maria Carmela Librizzi”

La “Fondazione Sant’Agathae Premio Luigi Maina”, presieduta da Rosario Scandurra, ha assegnato il Premio Luigi Maina 2025 alla prefetta Maria Carmela Librizzi, riconoscendone l’impegno nelle attività di contrasto alla criminalità, alla violenza di genere e al rischio di usura, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole. La Librizzi, nata a Calascibetta e catanese d’adozione, ha dichiarato che essere prefetto di Catania rappresenta una doppia responsabilità, sia per il ruolo istituzionale che per l’appartenenza alla comunità etnea.

La cerimonia di consegna del premio si terrà sabato 1 febbraio, alle 20:30, al Teatro Massimo Bellini di Catania, durante il concerto dedicato a Sant’Agata. Il premio consiste in una “Tavoletta” realizzata dal maestro orafo Ugo Longobardo, ispirata al Sacro Busto Reliquiario di Sant’Agata. L’opera, prodotta in fusione a “cera persa” e rifinita in argento, è decorata con l’epigrafe “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”.

Durante la serata saranno conferiti anche tre riconoscimenti speciali. Il generale di brigata Antonino Raimondo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catania, sarà premiato per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Il giornalista Lucio Di Mauro riceverà un riconoscimento per il suo contributo in ambito ecclesiale e culturale. Infine, Carmelo Caporlingua, presidente dell’Associazione Autismo di Nizza di Sicilia, sarà celebrato per il suo lavoro a sostegno delle famiglie con soggetti autistici e disabili.

Rosario Scandurra ha ringraziato il sindaco Trantino, l’arcivescovo Mons. Luigi Renna e il sovrintendente Giovanni Cultrera per la collaborazione e ha sottolineato che la serata sarà un momento di devozione e cultura dedicato a Sant’Agata. Negli anni, il Premio Luigi Maina ha celebrato figure di spicco come Mons. Luigi Renna, l’attore Michele Placido e il cantautore Giovanni Caccamo, consolidandosi come un importante riconoscimento della comunità catanese.