Esplosione a Catania: crollo di una palazzina, 14 feriti e un disperso

A Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, una terribile esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina dello Iacp. L’incidente, ha causato 14 feriti, tra cui uno in condizioni gravi, e si teme la presenza di un disperso. I soccorsi sono ancora in corso per verificare se sotto le macerie si trovi un privato di cui non si hanno notizie.

Il sindaco Enrico Trantino ha aggiornato sulla situazione dichiarando: “Stiamo cercando di rintracciare un privato, al momento disperso. Non sappiamo se si trovi sotto le macerie o se si sia allontanato. Il suo telefono risulta spento”. Ha inoltre elogiato il lavoro dei soccorritori: “È stato compiuto un lavoro straordinario in sinergia tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e tecnici della rete gas”. Trantino ha specificato che il numero degli evacuati, inizialmente stimato in 1.500, è stato ridimensionato a 30 persone, alcune delle quali hanno trovato ospitalità presso familiari.

Secondo quanto riportato da Gianfranco Todaro, presidente di Catania Rete Gas, la dinamica dell’incidente sembra imputabile alla saturazione di un appartamento da parte del gas, che è esploso a seguito dell’attivazione di un dispositivo elettrico. Durante i controlli, una squadra di tecnici composta da tre uomini e un ingegnere Gaetano. Fortunatamente, i tecnici non sono in pericolo di vita e sono stati trasportati al Policlinico per le cure.

Todaro ha aggiunto che le squadre di Catania Rete Gas sono intervenute tempestivamente per chiudere la rete di distribuzione nella zona, interrompendo la fuoriuscita di gas.

Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha espresso la propria vicinanza alla città e agli operatori impegnati nei soccorsi. “Stiamo seguendo con apprensione quanto accaduto. Ho già garantito al sindaco Trantino ogni sostegno necessario. Ai cittadini coinvolti e agli operatori impegnati nei soccorsi va tutta la mia gratitudine”.

L’incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza e della prontezza negli interventi in situazioni di emergenza. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e prevenire simili tragedie in futuro.