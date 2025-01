Tuccio Musumeci riceve la Candelora d’Oro 2025: il teatro siciliano in primo piano

Tuccio Musumeci riceverà la Candelora d’Oro 2025, il prestigioso riconoscimento che ogni anno celebra personalità di spicco legate alla città di Catania. La cerimonia, giunta alla XXVIII edizione, si terrà domenica 2 febbraio alle 19:30 nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, alla presenza di autorità civili, religiose e militari.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha sottolineato l’importanza del premio assegnato a Musumeci, definendolo un simbolo di luce e speranza. Ha evidenziato come l’attore abbia saputo coniugare talento e capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, contribuendo a rendere il teatro un luogo di riflessione e miglioramento personale.

Dopo il conferimento del premio, il sindaco e l’Arcivescovo metropolita Luigi Renna procederanno all’accensione della lampada votiva in onore di Sant’Agata, seguita dall’omaggio floreale dei Vigili del Fuoco davanti alla Cattedrale. Questo momento carico di simbolismo rappresenta un’occasione per rinnovare la devozione alla santa patrona della città.

La scelta di premiare Tuccio Musumeci è stata accolta con entusiasmo anche dall’ex sindaco Enzo Bianco, che ha elogiato il grande attore e apprezzato la decisione dell’amministrazione comunale. Bianco ha ricordato come la Candelora d’Oro sia il massimo riconoscimento cittadino, assegnato a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla promozione del nome di Catania. Tra i premiati delle passate edizioni figurano nomi illustri come Fiorello, Rossella Flamingo, Luca Parmitano e Turi Ferro.

Il riconoscimento a Tuccio Musumeci celebra non solo il suo straordinario talento, ma anche il suo ruolo fondamentale nella valorizzazione della cultura teatrale catanese. Ancora una volta, la città di Catania dimostra il suo profondo legame con le sue tradizioni, la sua storia e le sue eccellenze.