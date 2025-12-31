Capodanno 2026 in Sicilia: Ghali a Catania e stop ai botti

Piazza Duomo a Catania accende il 31 dicembre con lo showcase di Ghali e un cartellone diffuso in Sicilia, mentre un’ordinanza del sindaco vieta botti e fuochi d’artificio.

La Sicilia si prepara a salutare l’arrivo del 2026 trasformando piazze e centri storici in un grande palcoscenico a cielo aperto. Da est a ovest, dal cuore delle città d’arte ai borghi dell’entroterra, il Capodanno si annuncia come un evento diffuso, capace di unire musica, spettacolo e partecipazione popolare. Un mosaico di appuntamenti che intreccia grandi nomi della scena nazionale, nuove rivelazioni e proposte legate alle identità locali, restituendo alle piazze il loro ruolo di luoghi di incontro e festa collettiva.

A Catania, il fulcro dei festeggiamenti sarà Piazza Duomo, pronta a diventare il cuore pulsante della notte di San Silvestro. Il 31 dicembre la città accoglierà uno degli eventi di punta dell’intero Capodanno siciliano con lo showcase di Ghali, protagonista di una serata che promette di unire musica, emozioni e condivisione. Nel centro storico etneo, l’artista porterà sul palco la sua energia travolgente, una visione artistica contemporanea e un sound ormai riconoscibile anche oltre i confini nazionali, accompagnando il pubblico verso l’inizio del nuovo anno. Lo spettacolo è organizzato dall’amministrazione comunale di Catania, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, all’interno di una programmazione pensata per parlare a pubblici diversi e valorizzare la piazza come grande spazio comune.

Con un palmarès che conta 60 dischi di platino e 21 dischi d’oro, milioni di follower sui social e un 2024-2025 costellato di successi, Ghali si conferma una delle voci più influenti della musica italiana contemporanea. Brani come “Casa mia” e “Paprika” hanno segnato un anno di forte esposizione mediatica e artistica, consolidando il suo ruolo di simbolo della scena urban e di riferimento per una generazione che guarda a linguaggi e orizzonti internazionali. Il suo showcase rappresenta il momento clou di una serata costruita come un vero e proprio racconto musicale.

Accanto a lui, sul palco di Piazza Duomo saliranno anche altri artisti capaci di attraversare generi e sensibilità diverse. La rivelazione Delia Siracusa porterà la sua voce e la sua cifra stilistica, mentre Kaballà & I Beddi offriranno al pubblico un viaggio tra sonorità siculo-mediterranee, folk e contaminazioni contemporanee. I ColorIndaco completeranno il quadro con un set carico di energia. A condurre la serata saranno Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito, mentre a chiudere il programma sarà il dj set di Radio Studio Centrale con Alex Spagnuolo e Giovanni Nicastro alla consolle.

Il Capodanno siciliano, però, non si ferma al capoluogo etneo. Alle pendici dell’Etna, Maletto darà il benvenuto al nuovo anno in Piazza IV Novembre con Francesco Gabbani. Il cantautore, capace di muoversi tra pop, ironia e introspezione, promette uno spettacolo coinvolgente, pensato per far cantare e ballare il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte.

Agrigento, che chiude il suo anno da Capitale italiana della Cultura, affiderà il saluto al 2026 alla voce intensa di Noemi. In Piazza Marconi l’artista proporrà i brani che hanno segnato la sua carriera, insieme al nuovo singolo “Bianca”, in una serata organizzata dal Comune e dal Libero Consorzio Comunale con Puntoeacapo e BeLive Events, arricchita dalla presenza di Radio Time 90 e della band Dixit.

A Casteltermini, in Piazza Duomo, la notte sarà animata da Marvin, Andrea Prezioso e Georgia Mos, protagonisti di un appuntamento all’insegna della dance e dell’intrattenimento. Siracusa accoglierà il nuovo anno nel cuore barocco di Ortigia con Irene Grandi, pronta a portare in Piazza Duomo i brani del suo ultimo album “Oro e Rosa” e i successi che hanno segnato la sua carriera. La serata, organizzata da Cannizzo Agency e presentata da Michael Arsi, prevede anche un dj set e la partecipazione dei Bellamorea.

Ad Augusta, in Piazza Castello, dalle 23.15 riflettori puntati su Francesco Renga, mentre Messina sceglie il ritmo della dance con la grande festa di Radio Time 90 in Piazza Duomo. Taormina trasformerà Piazza IX Aprile in una discoteca sotto le stelle grazie a Taylor Mega e Dj Paoletta. A Pozzallo, in Piazza delle Rimembranze, Viola Valentino proporrà “La notte dei ricordi”. Erice, infine, inaugurerà il 2026 in Piazza della Loggia con il Kawabonga Party, tra dj set e conduzione dal vivo.

Arisa al concerto di Capodanno 2026 a Palermo, la cantautrice salirà sul palco intorno alle 22.30 per aprire la serata, mentre The Kolors si esibiranno dopo la mezzanotte. La band è attesa a Palermo solo dopo il brindisi di inizio anno, essendo impegnata in precedenza a Bari. Intanto il Comune ha già firmato le ordinanze che disciplinano la viabilità, le chiusure al traffico e il divieto di utilizzo di botti e fuochi pirotecnici. Tutto è pronto per la notte di San Silvestro organizzata dall’amministrazione comunale al Teatro Politeama, cuore dei festeggiamenti cittadini.

A Catania, accanto alla festa, resta centrale anche il tema della sicurezza. Per garantire l’incolumità dei cittadini e prevenire rischi durante le celebrazioni, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio durante le festività di Capodanno. Un provvedimento pensato per tutelare persone, animali e decoro urbano, invitando tutti a vivere la notte di San Silvestro nel segno della responsabilità e del rispetto delle regole.

Un Capodanno diffuso, dunque, che intreccia musica, territori e identità, offrendo a cittadini e visitatori un racconto collettivo della Sicilia tra grandi nomi, nuove voci e piazze che tornano a essere protagoniste della festa.