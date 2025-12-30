Catania, 109 tra assunzioni e stabilizzazioni

Il sindaco Trantino e l’assessore Lombardo incontrano i dipendenti coinvolti nelle recenti assunzioni e trasformazioni contrattuali.

Un momento di confronto, ma anche di riconoscimento istituzionale, quello che si è svolto nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, dove il sindaco Enrico Trantino e l’assessore al Personale Viviana Lombardo hanno incontrato i dipendenti comunali interessati dalle recenti assunzioni, stabilizzazioni e trasformazioni di contratto.

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Massimo Pesce, l’assessore alla Polizia municipale Carmelo Coppolino, il direttore delle Risorse Umane Stefano Sorbino e il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di dialogo diretto tra amministrazione e personale, sottolineando gli importanti passi avanti compiuti sul fronte del rafforzamento degli organici comunali.

I provvedimenti adottati hanno riguardato complessivamente 109 dipendenti. In particolare, 71 lavoratori assunti nel 2024 con contratto a tempo parziale hanno ottenuto la trasformazione a tempo pieno (36 ore). Sono stati inoltre assunti 3 nuovi funzionari contabili mediante scorrimento dell’ultima graduatoria disponibile, ora esaurita.

Rilevante anche il completamento del percorso di stabilizzazione per 17 agenti di Polizia Locale, il cui rapporto a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Analoga trasformazione ha interessato 2 funzionari amministrativi e 4 assistenti sociali, già in servizio con contratti a termine.

Sul fronte della Polizia Locale, sono stati inoltre assunti 4 nuovi agenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato per 24 mesi, attraverso l’utilizzo della graduatoria del Comune di Motta Sant’Anastasia. L’organico si rafforza anche con 1 nuovo funzionario pedagogista, destinato ai servizi educativi comunali.

Completano il quadro 9 nuove unità – 2 funzionari contabili e 7 funzionari tecnici – assunte a tempo indeterminato attraverso il programma CapCoe, con incarichi legati alla gestione della politica di coesione.

Nel suo intervento, il sindaco Trantino ha rivolto ai dipendenti gli auguri di buon lavoro, ribadendo il valore del contributo quotidiano di ciascuno per il funzionamento dell’amministrazione e la qualità dei servizi resi ai cittadini. «L’unico datore di lavoro è la città di Catania», ha sottolineato.

L’assessore Lombardo, ringraziando l’intera squadra di governo cittadino a partire dal sindaco, ha evidenziato come questi interventi rispondano alla volontà di potenziare gli uffici comunali, garantire continuità nei servizi e valorizzare le competenze interne, «in un quadro di programmazione del personale attento, sostenibile e orientato all’efficienza».