Ghali a Catania per il concerto di Capodanno in Piazza Duomo

Sarà Ghali il protagonista della notte di San Silvestro a Catania: il 31 dicembre Piazza Duomo ospiterà uno showcase dell’artista per accompagnare cittadini e visitatori verso l’arrivo del nuovo anno.

La città si prepara a vivere un Capodanno all’insegna della musica e dello spettacolo nel cuore del centro storico. A salire sul palco di Piazza Duomo sarà , artista tra i più seguiti e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, capace di unire sonorità urbane, influenze internazionali ed estetica pop.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale di Catania, prodotto da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Lo showcase rappresenta uno dei momenti centrali del programma di fine anno, pensato per offrire alla città un appuntamento di richiamo nazionale.

Con un palmarès che conta 60 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, oltre 3,6 milioni di follower su Instagram e più di 3 milioni di iscritti su YouTube, Ghali è considerato un punto di riferimento per una generazione che parla un linguaggio musicale sempre più globale, capace di superare confini culturali e linguistici.

Nel corso del 2024 l’artista ha consolidato il suo successo con il brano sanremese “Casa mia”, certificato Triplo Disco di Platino, seguito dalla hit estiva “Paprika”, anch’essa Triplo Disco di Platino, e da “Niente Panico”, premiata con il Disco d’Oro e definita dallo stesso artista come «la canzone più importante della sua vita».

Nel maggio 2025 è arrivata la pubblicazione del singolo “Chill” (Warner Music Italy), registrato nei celebri Miraval Studios nel cuore della Provenza. A luglio dello stesso anno, il brano “MANESKIN”, realizzato con Shiva e inserito nell’album “NO REGULAR MUSIC 2” di SADTURS & KIID, ha debuttato direttamente al primo posto su Spotify, Apple Music e Amazon Music, oltre a conquistare la vetta delle tendenze musicali su YouTube.

Lo showcase di Capodanno promette quindi di trasformare Piazza Duomo in un grande spazio di condivisione, tra musica dal vivo, festa e partecipazione collettiva, per salutare l’arrivo del nuovo anno con uno degli artisti più rappresentativi del panorama italiano.