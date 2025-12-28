Truffe assicurative a Catania, denunciato finto assicuratore

Individuato dalla Polizia di Stato un truffatore seriale specializzato in polizze assicurative false: il sistema illecito avrebbe fruttato fino a 20 mila euro a settimana.

La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un uomo di 64 anni, residente in provincia di Caserta e con numerosi precedenti specifici, ritenuto responsabile di una vasta attività di truffe assicurative.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” e hanno preso avvio dalla denuncia presentata da una donna catanese. La vittima era stata fermata durante un normale controllo stradale e, pur avendo esibito tutta la documentazione richiesta, il certificato assicurativo in suo possesso è risultato falso agli accertamenti immediati.

Sorpresa dall’esito del controllo, la donna ha ricostruito i contatti avuti nei mesi precedenti con un sedicente assicuratore che l’aveva raggiunta telefonicamente proponendole una polizza a prezzi nettamente inferiori rispetto al mercato. Convinta dalla convenienza dell’offerta, la vittima aveva effettuato un bonifico bancario di 739 euro sul conto indicato dall’uomo, ricevendo successivamente via email un contratto assicurativo rivelatosi poi falso.

Grazie alla documentazione fornita dalla denunciante e a un’accurata attività investigativa, i poliziotti hanno analizzato movimenti bancari e utenze telefoniche, riuscendo a risalire all’autore del raggiro. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire un sistema truffaldino strutturato nei minimi dettagli, che avrebbe garantito all’uomo guadagni illeciti per svariate migliaia di euro al mese, stimati fino a 20 mila euro a settimana.

Al termine delle indagini, il 64enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione nella sottoscrizione di polizze assicurative, diffidando di offerte con costi eccessivamente bassi e verificando sempre l’abilitazione delle compagnie attraverso il sito dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Una polizza legittima deve contenere nome della compagnia, numero di pratica e descrizione dettagliata delle coperture; in caso di dubbi è sempre consigliabile rivolgersi alle forze dell’ordine.