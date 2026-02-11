Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi a Catania: denunciato un uomo con 26 chiavi nel borsello

Catania, offensiva della Questura contro la sosta selvaggia: nel mirino doppie file e marciapiedi occupati.

Operazione della Polizia tra via Beato Bernardo e via Santa Maria La Grande: 34 sanzioni e 6 rimozioni. Denunciato un parcheggiatore abusivo trovato con 26 chiavi di auto affidate dai clienti.

La lotta all’indisciplina stradale e al degrado urbano segna un nuovo punto a Catania. Questa mattina, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a tappeto in alcune delle zone più trafficate del centro cittadino, mirata a contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. L’intervento, disposto dal Questore, nasce dalla necessità di ripristinare la legalità e garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare degli anziani e delle persone con disabilità, spesso costretti a manovre pericolose a causa dei veicoli in sosta irregolare.

Il “blitz” ha interessato nello specifico via Beato Bernardo e via Santa Maria La Grande. Qui, gli agenti delle volanti e delle moto-volanti hanno riscontrato scenari di diffusa irregolarità: auto parcheggiate in doppia fila, su stalli riservati, in prossimità delle strisce pedonali e persino sui marciapiedi. Il coordinamento con il personale dell’AMTS ha permesso di elevare in pochi minuti 34 sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 2.400 euro, mentre 6 autovetture sono state rimosse forzatamente tramite carroattrezzi.

Un dettaglio inquietante è emerso durante i controlli: i poliziotti hanno individuato un parcheggiatore abusivo recidivo, già sanzionato decine di volte in passato. L’uomo è stato trovato in possesso di un borsello contenente ben 26 chiavi di accensione di veicoli lasciati in doppia fila, a lui affidati in custodia dai proprietari. Per il soggetto è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione del Dacur (il cosiddetto “Daspo Urbano”), provvedimento che gli vietava lo stazionamento in quelle aree.

