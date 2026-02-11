Follia al Villaggio Dusmet: spara al vicino col fucile mentre è ai domiciliari, arrestato dalla Polizia

Tentato omicidio a Catania: l’indagato avrebbe colpito la vittima a una gamba prima di nascondere l’arma in una botola segreta della mansarda.

Una domenica pomeriggio di sangue e terrore ha sconvolto il Villaggio Dusmet, alla periferia nord di Catania, dove un alterco tra vicini è culminato in una violenta sparatoria. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventisettenne catanese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con le pesanti accuse di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma comune da sparo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell’ipotesi investigativa, il giovane avrebbe prima esploso un colpo di fucile contro l’abitazione di un parente della vittima, centrando una parete. Il gesto ha scatenato l’immediata reazione del vicino che, nel tentativo di affrontare l’aggressore, si è diretto verso lo stabile da cui provenivano gli spari. Prima ancora che l’uomo potesse salire la scalinata d’accesso, il 27enne avrebbe fatto nuovamente fuoco, colpendolo in pieno a una gamba. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.

L’intervento tempestivo delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e il successivo coordinamento della Squadra Mobile hanno permesso di stringere il cerchio attorno all’indagato. Nonostante il tentativo di far sparire le tracce, i poliziotti, attraverso meticolosi sopralluoghi, sono riusciti a scovare l’arma del delitto: il fucile era stato abilmente occultato in una mansarda, nascosto all’interno di una botola segreta. Per il giovane si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Piazza Lanza, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.