Tasse comunali a Catania, arriva la rottamazione: sconti su sanzioni e interessi per chi si mette in regola

Redazione 10 Febbraio 2026 - 07:54
Rottamazione delle cartelle, il Comune di Catania vuole aderire: meno sanzioni e interessi per i contribuenti nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Una boccata d’ossigeno per i contribuenti catanesi e, contemporaneamente, una strategia per rimpinguare le casse comunali. L’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino ha manifestato l’intenzione di avvalersi della facoltà, concessa dalla legge di bilancio agli enti territoriali, di introdurre la cosiddetta “Rottamazione quinquies”. L’obiettivo è permettere ai cittadini di regolarizzare la propria posizione relativa a entrate tributarie e patrimoniali attraverso una definizione agevolata.

L’annuncio è arrivato direttamente dal primo cittadino e dall’assessore alle Finanze Giuseppe Marletta, i quali hanno confermato l’avvio di un’attività di verifica tecnica. La sfida principale per Palazzo degli Elefanti è definire termini e modalità che siano compatibili con il ferreo rispetto dell’equilibrio di bilancio. Lo strumento, che dovrà essere disciplinato da uno specifico regolamento comunale, punta a favorire l’adempimento spontaneo dei cittadini attraverso sistemi premiali che prevedono la drastica riduzione, o l’abbattimento, di sanzioni e interessi di mora.

Oltre al beneficio per i singoli contribuenti, la manovra riveste un’importanza strategica per l’ente pubblico. Mirando ai crediti di più difficile esigibilità, il Comune punta a migliorare la capacità di riscossione, ridurre il contenzioso pendente e snellire l’azione amministrativa. “Vogliamo favorire i cittadini che intendono mettersi in regola, garantendo al contempo la stabilità finanziaria dell’ente”, sottolineano i vertici dell’amministrazione. Se l’iter procederà senza intoppi, il regolamento definirà presto le scadenze e le tipologie di debiti che potranno rientrare nell’agevolazione.

