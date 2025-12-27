“L’Orto Botanico si accende di sera con Bella di Notte”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 27 Dicembre 2025 - 14:14

Un’esperienza serale tra natura e scienza all’Orto Botanico di Catania, con visite guidate dopo il tramonto a cura di Officine Culturali.

CATANIA – Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 19.00 e 20.30, torna l’appuntamento con “Bella di Notte”, le visite guidate serali che consentono di vivere l’Orto Botanico di Catania in una dimensione inedita, tra suggestioni notturne e percorsi immersivi nella natura.

I cancelli del museo verde dell’Università di Catania si apriranno eccezionalmente dopo il tramonto per accogliere i visitatori in un’esperienza sensoriale che unisce scienza, paesaggio e atmosfera. A condurre il percorso sarà lo staff di Officine Culturali, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle collezioni botaniche provenienti da ogni parte del mondo.

Durante la visita sarà possibile riscoprire piante profumate, alberi monumentali e fiori dai colori intensi, osservati sotto una luce diversa, quella della sera, che restituisce all’Orto Botanico un fascino particolare e coinvolgente.

L’iniziativa è curata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.

Per partecipare a “Bella di Notte” è necessaria la prenotazione, con acquisto del biglietto online sul sito www.officineculturali.net.

Biglietto intero: 7,50 euro, con differenti riduzioni previste.

Informazioni: 095 7102767 – 334 9242464 (anche tramite WhatsApp).

Ingresso: via Etnea, 397.

Buen Camino incassi record al box office italiano

Redazione 27 Dicembre 2025 - 05:19

Catania, droga e munizioni a San Giovanni Galermo

Redazione 26 Dicembre 2025 - 17:09

atania, rissa tra parenti in supermercato

Redazione 26 Dicembre 2025 - 17:08

Etna, intensa attività stromboliana al Cratere di Nord-Est

Redazione 26 Dicembre 2025 - 17:04

I carabinieri sequestrano capi di lusso falsi

Redazione 26 Dicembre 2025 - 13:04

Misterbianco, vende fuochi d’artificio senza licenza: denunciato

Redazione 25 Dicembre 2025 - 12:21

Ultimissime

“L’Orto Botanico si accende di sera con Bella di Notte”

Redazione 27 Dicembre 2025 - 14:14

Sanità Sicilia, nuove assunzioni e stabilizzazioni nel 2025

Redazione 27 Dicembre 2025 - 06:30

Buen Camino incassi record al box office italiano

Redazione 27 Dicembre 2025 - 05:19

Catania, droga e munizioni a San Giovanni Galermo

Redazione 26 Dicembre 2025 - 17:09

atania, rissa tra parenti in supermercato

Redazione 26 Dicembre 2025 - 17:08