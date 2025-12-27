“L’Orto Botanico si accende di sera con Bella di Notte”

Un’esperienza serale tra natura e scienza all’Orto Botanico di Catania, con visite guidate dopo il tramonto a cura di Officine Culturali.

CATANIA – Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 19.00 e 20.30, torna l’appuntamento con “Bella di Notte”, le visite guidate serali che consentono di vivere l’Orto Botanico di Catania in una dimensione inedita, tra suggestioni notturne e percorsi immersivi nella natura.

I cancelli del museo verde dell’Università di Catania si apriranno eccezionalmente dopo il tramonto per accogliere i visitatori in un’esperienza sensoriale che unisce scienza, paesaggio e atmosfera. A condurre il percorso sarà lo staff di Officine Culturali, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle collezioni botaniche provenienti da ogni parte del mondo.

Durante la visita sarà possibile riscoprire piante profumate, alberi monumentali e fiori dai colori intensi, osservati sotto una luce diversa, quella della sera, che restituisce all’Orto Botanico un fascino particolare e coinvolgente.

L’iniziativa è curata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.

Per partecipare a “Bella di Notte” è necessaria la prenotazione, con acquisto del biglietto online sul sito www.officineculturali.net.

Biglietto intero: 7,50 euro, con differenti riduzioni previste.

Informazioni: 095 7102767 – 334 9242464 (anche tramite WhatsApp).

Ingresso: via Etnea, 397.