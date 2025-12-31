Catania, chiuso centro scommesse in via Palermo

Sospesa per sette giorni l’attività di un centro scommesse della zona di via Palermo, diventato punto di ritrovo abituale di soggetti con gravi precedenti penali.

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse situato nella zona di via Palermo, a seguito di una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. Dalle verifiche è emerso come il locale fosse divenuto, nel tempo, un abituale punto di aggregazione per pregiudicati, con conseguenti rischi per l’ordine pubblico.

Il provvedimento è stato notificato al gestore dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Librino”, che hanno apposto i sigilli al termine di un’attività di controllo svolta in un ampio arco temporale.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, i poliziotti hanno riscontrato la presenza costante e non occasionale all’interno del centro scommesse di diversi soggetti noti alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali, legati a reati di particolare allarme sociale, tra cui evasione, minacce aggravate, sequestro di persona, reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

La frequenza con cui tali soggetti venivano rintracciati nel locale ha fatto emergere un concreto rischio per la sicurezza, non solo per i clienti ma anche per il contesto urbano circostante.

Sulla base degli elementi raccolti e al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata quindi disposta la chiusura del centro scommesse per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La norma consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere licenze e autorizzazioni commerciali quando ciò sia necessario a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento rappresenta, da un lato, una garanzia per gli operatori economici che rispettano le regole e, dall’altro, uno strumento con effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, che vengono privati di luoghi di aggregazione abituali e avvertiti che la loro presenza è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.