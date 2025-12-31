Assalto all’ufficio postale di Tremestieri Etneo

Assalto nella notte all’ufficio postale di piazza Tivoli, a Tremestieri Etneo: banditi in azione con l’esplosivo per forzare la cassaforte del Bancoposta.

Un assalto con l’uso di esplosivo è stato messo a segno nelle ore notturne ai danni dell’ufficio postale di piazza Tivoli, a Tremestieri Etneo, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, almeno due uomini, con il volto coperto, sarebbero entrati in azione facendo saltare la cassaforte del Bancoposta per poi darsi alla fuga.

I malviventi, dopo aver provocato l’esplosione, si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è stato reso noto l’ammontare del bottino né se il colpo sia andato a segno.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e individuare i responsabili. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale, impegnati nei rilievi tecnici e nella raccolta di eventuali elementi utili alle indagini.

In via precauzionale sono stati chiamati anche i vigili del fuoco, incaricati di verificare eventuali danni strutturali all’edificio che ospita l’ufficio postale a seguito dell’esplosione.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli assalti agli sportelli postali e bancari nel territorio etneo, spesso messi a segno con tecniche sempre più aggressive e pericolose, soprattutto per l’incolumità pubblica.

