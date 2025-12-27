Buen Camino incassi record al box office italiano

Esordio da oltre 5,6 milioni nel giorno di Natale: il nuovo film di Checco Zalone domina il box office e rilancia il mercato cinematografico italiano.

Debutto travolgente per “Buen Camino”, la nuova commedia con diretta da Gennaro Nunziante, che nel giorno di Natale ha trainato l’intero box office italiano, riportandolo a livelli che non si registravano dal 2011. Al primo giorno di programmazione il film ha incassato oltre 5,6 milioni di euro, conquistando una quota di mercato del 78,8%. L’incasso complessivo della giornata ha superato i 7 milioni di euro.

Con questo esordio, il film di Zalone ha già superato la metà degli incassi del suo principale concorrente natalizio,, uscito il 17 dicembre e arrivato finora a poco più di 10,5 milioni di euro. Il nuovo capitolo della saga di James Cameron aveva esordito con quasi 6 milioni in cinque giorni, contro i risultati ottenuti da “Buen Camino” in una sola giornata.

Determinante anche la strategia distributiva: Medusa Film ha portato “Buen Camino” in circa 1.000 sale, contro le 551 dedicate ad “Avatar”, garantendo una copertura capillare su tutto il territorio nazionale.

Alla presentazione del film, Zalone aveva ironizzato senza nascondere le ambizioni: «È inutile essere ipocriti… ci aspettiamo di fare i soldi», scherzando poi sulla concorrenza hollywoodiana. Un auspicio che trova conferma nei numeri di una carriera che, con i precedenti cinque film, ha già superato i 220 milioni di euro di incassi complessivi, quattro dei quali diretti proprio da Nunziante.

Il record assoluto resta “Quo vado” (2016), con oltre 65,3 milioni di euro, primo film italiano di sempre al botteghino e secondo in assoluto considerando anche i titoli internazionali, alle spalle solo del primo “Avatar”. Seguono “Sole a catinelle” (oltre 51,9 milioni), “Tolo Tolo” (oltre 46 milioni), “Che bella giornata” (oltre 43,4 milioni) e “Cado dalle nubi” (14,7 milioni).

Dal punto di vista del mercato, “Buen Camino” conferma la capacità di Zalone di coinvolgere tutto il Paese, dal Nord al Sud, senza concentrazioni territoriali. Nel dettaglio, l’incasso del giorno di Natale è stato di 5.671.922 euro, con una media per sala di 7.744 euro, su un totale box office giornaliero di 7.195.899 euro.