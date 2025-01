Utenze domestiche, risparmi 2.300€ di corrente se cambi questo elettrodomestico pirata | Da solo fa il 30% della bolletta, è brutale

Uno degli oggetti più usati da ognuno di noi è in realtà quello che ci fa lievitare i costi della bolletta, ma c’è una novità

La scelta degli elettrodomestici è importante in termini di gestione dei costi ed efficienza. Il frigorifero è un elettrodomestico che non può mancare in casa. La tendenza è quella di scegliere un apparecchio con una classe energetica alta, così da ottimizzare i consumi. Ma non basta. La nuova frontiera arriva da una nuova generazione di frigoriferi. Come il modello Bespoke di Samsung, uno dei pochi con etichetta A disponibili sul mercato

Questo apparecchio può farti risparmiare fino a 2.338 euro, in 11 anni. Un frigorifero ad alta efficienza energetica. Questo dato dimostra come investire in un elettrodomestico efficiente possa fare la differenza a lungo termine, sia per il portafoglio che per l’ambiente. Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più energivori, responsabile del 14% della bolletta elettrica mensile. Con un ciclo di vita medio di 11 anni e un funzionamento ininterrotto 24 ore su 24, rappresenta una spesa considerevole.

Insieme ad altri elettrodomestici, arriva a coprire oltre il 30% del consumo elettrico domestico. Optare per un modello efficiente può ridurre notevolmente questa incidenza. Le etichette di efficienza energetica aiutano a valutare il costo energetico di un elettrodomestico. La nuova classificazione europea, adottata nel 2021, va da A a G, dove A rappresenta il massimo dell’efficienza.

Passare da un frigorifero con certificazione G a uno con certificazione A può ridurre i consumi di oltre il 50%.

Samsung, leader di mercato per l’efficienza energetica, ha collaborato con Youreko per calcolare i costi energetici di ogni modello durante l’intero ciclo di vita. Il risultato è chiaro: i modelli con etichetta A offrono un risparmio significativo rispetto a quelli meno efficienti. Se tutti i nuovi frigoriferi venduti avessero almeno l’etichetta C, si potrebbero risparmiare 109 milioni di euro l’anno sulla bolletta elettrica. Con i modelli A, questo risparmio crescerebbe ancora di più.

La rivoluzione della refrigerazione: bassi consumi e zero rumore

Ma cosa rende un frigorifero così efficiente? Il compressore Digital Inverter di Samsung regola automaticamente la velocità in base alle necessità di raffreddamento, consumando meno energia e riducendo il rumore. Inoltre, tecnologie come la piastra Metal Cooling aiutano a mantenere stabile la temperatura interna, anche con frequenti aperture della porta, limitando ulteriormente la dispersione del freddo e i consumi.

Non solo efficienza energetica: il frigorifero Bespoke di Samsung è progettato anche per ottimizzare lo spazio interno, con una capacità di 3 litri superiore rispetto ai modelli tradizionali. La tecnologia Twin Cooling Plus™ permette di conservare gli alimenti più a lungo, evitando che odori e sapori si mescolino. Questo non solo contribuisce a ridurre gli sprechi alimentari, ma garantisce una freschezza maggiore nel tempo.

Ridurre i consumi adottando pratiche di gestione del frigorifero

Per ridurre ulteriormente i consumi, è fondamentale adottare buone pratiche come regolare correttamente la temperatura, evitare di posizionare il frigorifero vicino a fonti di calore e sbrinare regolarmente l’apparecchio. Anche piccoli accorgimenti, come pulire la griglia posteriore o non inserire cibi caldi, possono contribuire a un utilizzo più efficiente dell’elettrodomestico.

In definitiva, scegliere un frigorifero efficiente è un investimento a lungo termine che combina sostenibilità ambientale e risparmio economico. Optare per modelli di alta qualità, come il Bespoke di Samsung, significa non solo ridurre l’impatto sulla bolletta elettrica, ma anche migliorare la qualità della conservazione degli alimenti, rendendo il frigorifero un alleato prezioso nella gestione domestica.