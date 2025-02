Bolletta asfaltata con solo uno scatolotto da parete | Da quando l’ho appeso consumo il 22% meno

Qualche accorgimento per sfruttare meglio l’energia e abbattere il costo della bolletta fino al 22% in meno con una spesa minima.

Negli ultimi anni, i cittadini italiani e le imprese hanno dovuto fare i conti con un costante aumento dei costi dell’energia, con conseguenti rincari delle bollette. Questo fenomeno ha messo a dura prova il bilancio familiare e ha rallentato la ripresa economica. Le cause sono molteplici. Diversi fattori hanno concorso a far schizzare verso l’alto i prezzi dell’energia.

In primo luogo, la ripresa economica post-pandemica ha innescato una forte domanda di energia, mettendo sotto pressione l’offerta. Inoltre, la guerra in Ucraina ha provocato un’instabilità sui mercati energetici globali, con conseguenti rincari dei prezzi del gas naturale, che viene utilizzato per produrre una parte significativa dell’energia elettrica.

L’aumento dei costi dell’energia ha avuto un impatto significativo sulle famiglie italiane, costringendole a ridurre i consumi o a rimandare spese importanti. In particolare, le famiglie a basso reddito sono state le più colpite da questo fenomeno, poiché l’energia rappresenta una quota rilevante delle loro spese.

Per far fronte a questa situazione, è necessario adottare una serie di misure sia a livello nazionale che europeo. Da un lato, è fondamentale diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e investire nelle energie rinnovabili. Dall’altro, è necessario sostenere le famiglie e le imprese più colpite da questo caro energia attraverso misure di sostegno al reddito e incentivi fiscali.

Il peso del costo del gas

Negli ultimi anni, l’inverno è diventato un periodo particolarmente gravoso per le tasche degli italiani. Il motivo principale di questa situazione è l’impennata dei prezzi del gas naturale, che viene utilizzato principalmente per il riscaldamento delle nostre case. Questo aumento vertiginoso dei costi ha portato a un rincaro delle bollette, in alcuni casi anche del doppio rispetto agli anni precedenti.

L‘impennata dei prezzi del gas ha reso il semplice gesto di accendere il riscaldamento durante la stagione fredda un lusso per molte famiglie. I consumatori si sono ritrovati a dover affrontare bollette sempre più salate, con conseguenti difficoltà economiche.

Non è difficile abbattere i costi

L’aumento costante dei costi dell’energia ha generato un’ampia diffusione della paura tra i consumatori, che temono ulteriori rincari delle bollette nei prossimi anni. In questo scenario, i termostati intelligenti si presentano come una soluzione concreta per ottimizzare i consumi e contenere le spese fino al 22% in meno.

Grazie alla possibilità di programmare accensione e spegnimento in base alle proprie abitudini e alla presenza in casa, questi dispositivi consentono di ridurre significativamente i consumi di riscaldamento. Inoltre, molti modelli offrono funzioni avanzate come la geolocalizzazione, che permette di regolare automaticamente la temperatura in base alla posizione dell’utente, o l’integrazione con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.