Ju Jitsu, il Dojo Catania trionfa agli Europei: nove podi e cinque titoli continentali

Prestazione straordinaria per gli atleti catanesi all’European Championship 2025 U21 – Adults – Masters di Beveren, in Belgio: cinque ori, due argenti e due bronzi per la squadra siciliana, sempre più protagonista a livello internazionale.

CATANIA – Il Dojo Catania torna dagli Europei di Ju Jitsu 2025 con un bottino da record: cinque titoli continentali, due medaglie d’argento e due di bronzo. Un risultato eccezionale che conferma la scuola catanese tra le realtà più forti e consolidate del panorama internazionale.

L’European Championship U21 – Adults – Masters, disputato a Beveren, in Belgio, dal 2 al 5 ottobre, ha visto i ragazzi del Dojo distinguersi per tecnica, concentrazione e spirito di squadra, rappresentando il Team Italia con orgoglio e autorevolezza.

A scrivere le pagine più belle della spedizione sono stati Sebastiano Amore e Salvatore Adornetto, nuovi campioni d’Europa nel Duo Men U21, argento nello Show Men U21 e quinti nella categoria Adults. A loro si aggiungono Giada Costa e Sebastiano Amore, che hanno conquistato due ori europei nel Duo Mix U21 e nello Show Mix U21, oltre a un prezioso argento nello Show Open. Per entrambi arriva la conferma del grande momento di forma dopo il quarto posto ai World Games e i quattro ori conquistati al Balkan Open.

Successi anche per Salvatore Molino e Salvatore Ensabella, dominatori assoluti nello Show Men Adults e nel Duo Open, e bronzo nel Duo Men U21. Sul podio pure Angelo Zito e Giovanni Cardillo, terzi nello Show Men U21, mentre Maria Amore e lo stesso Cardillo hanno chiuso al sesto posto nello Show Mix Adults.

Un bilancio straordinario per la squadra siciliana, che chiude la rassegna con nove podi complessivi e la certezza di essere ormai un punto di riferimento tecnico e umano per il Ju Jitsu europeo.

«È stato un fine settimana intenso e pieno di emozioni» – ha commentato il maestro Cosimo Costa, tecnico responsabile per le categorie Duo e Show Under 21 e Adulti –. «Cinque titoli europei rappresentano un risultato straordinario e nove podi complessivi danno la misura del lavoro svolto. Stiamo colmando il divario con le grandi nazioni e i nostri atleti stanno scrivendo una nuova pagina del Ju Jitsu italiano. Il merito è del gruppo, in palestra e fuori. Ora la testa è già al prossimo obiettivo: il Mondiale di Bangkok».

Il Dojo Catania si conferma così una fucina di talenti e un modello di crescita sportiva, capace di formare atleti vincenti e persone consapevoli, con la Sicilia sempre più protagonista sulla scena internazionale. Prossima tappa: il World Championship 2025 di Bangkok.