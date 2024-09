“Il prossimo candidato sarò io”, un audio di Tamajo scatena l’ira del presidente

La politica siciliana è in subbuglio a causa di un audio di Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive, che avrebbe scatenato un nuovo conflitto all’interno di Forza Italia. La notizia è riportata questa mattina sul quotidiano Repubblica Palermo. Durante un incontro a Palazzo d’Orleans con il presidente della Regione, Renato Schifani, è emerso un audio in cui Tamajo manifesterebbe l’intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana nel 2027, suggerendo che Schifani non otterrà un secondo mandato. Questo avrebbe provocato una reazione furiosa del governatore.

Come contromossa, secondo il quotidiano, Schifani avrebbe bloccato la nomina di Gaetano Buccheri al Civico di Palermo, in un atto interpretato come un segnale di ritorsione. Nel tentativo di ricucire lo strappo tra Tamajo e Schifani, è intervenuto Totò Cardinale, ex ministro delle Comunicazioni e figura centrale all’interno di Forza Italia in Sicilia.

Tuttavia, il clima resta molto teso. Nicola D’Agostino, un altro esponente di Forza Italia, ha richiesto trasparenza sulle recenti decisioni in materia di sanità, mentre diverse fazioni del partito, inclusa l’ala di “Noi Moderati” e il gruppo vicino a Raffaele Lombardo, mantengono una posizione critica nei confronti dell’attuale gestione.

Schifani potrebbe essere disposto a fare delle concessioni, come il sacrificio politico di Salvatore Iacolino, per ottenere una tregua con Lombardo. Tuttavia, quest’ultimo dovrebbe abbandonare l’alleanza con Gianfranco Micciché, rendendo la situazione ancora incerta e complessa, con trattative che sono solo all’inizio.