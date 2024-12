Bonus trasporti, il grande ritorno nel 2025: con questa carta vai ovunque dove vuoi e non spendi un centesimo

Veramente hanno riconfermato il bonus trasporti per il 2025? Ecco dove si viaggerà gratis e quali saranno i requisiti per poterlo ottenere.

Tra una Legge di Bilancio e l’altra, lo sappiamo bene, ci sono molteplici cambiamenti. Sono molti i bonus e agevolazioni che vengono cancellati, modificati o creati nuovi ad hoc. Per questo motivo, è sempre consigliabile approfittare dell’anno vigente, per usufruire degli aiuti attivati.

Ovviamente, nelle varie leggi non sono previsti solo bonus, ma anche rincari e pagamenti di tasse, questo ormai l’avete capito tutti. Cambiano in base al governo entrante e al tipo di reddito, in quanto, i pagamenti saranno scaglionati in base all’Isee di riferimento.

Tra pagamenti e agevolazioni, in molti si sono chiesti se il bonus trasporti sarà o meno confermato anche per il 2025. Oggi vi sveliamo cosa sappiamo in merito, chi viaggerà gratis e quali saranno i requisiti per poterlo ottenere.

La Legge di Bilancio 2025: cosa aspettarsi

Il 2024 è quasi giunto al termine e dal 1° gennaio, non saremo entrati solamente in un nuovo anno, ma sarà attiva la nuova Legge di Bilancio. Saranno molteplici le novità, da quello che possiamo leggere in rete, così come le tasse da pagare e a quanto pare anche i rincari. C’è chi parla di aumenti considerevoli, ovviamente, almeno per il momento, queste sono solo voci senza significato, visto che dovremo attendere la conferma ufficiale del nuovo anno.

Per il momento, pare che potrebbero essere confermati ma probabilmente modificati rispetto a quelli di quest’anno, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus e il sismabonus, così come dovrebbero arrivare diverse agevolazioni per le famiglie, come il bonus nidi, quello per chi mette al mondo figli nel 2025 e così via. Per il bonus trasporti invece?

Il bonus trasporti: cosa c’è da sapere

In molti si sono chiesti se il bonus trasporti possa essere confermato per il 2025 e quali requisiti bisognerà avere per poterlo ottenere. Siccome c’è parecchia confusione in merito, è meglio chiarire il dubbio del popolo del web. Il bonus trasporti come lo conoscevamo fino a qualche anno fa non esiste più, in quanto è stato soppiantato dalla Carta acquisti “Dedicata a te”, grazie alla quale non è possibile acquistare soltanto generi alimentari, ma anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Per poterla richiedere bisogna rispettare alcuni requisiti, come per esempio l’Isee inferiore ai 15000 euro. Chiunque fosse tagliato fuori da questa agevolazione, potrà andare a chiedere al proprio Comune di appartenenza, in quanto ogni Regione italiana, ha messo a disposizione dei cittadini, delle agevolazioni inerenti proprio il trasporto.