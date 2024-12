Bonus materasso nuovo, il riposo non è mai stato così piacevole: 5mila euro tornano dritti in tasca | Corri in negozio

Correte in negozio, in quanto grazie a quei 5mila euro potrete usufruire del bonus materasso nuovo. Il riposo non è mai stato così piacevole.

C’è molta agitazione in merito alla prossima Legge di Bilancio 2025, la cui ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sappiamo benissimo che ogni anno, sono molteplici i cambiamenti che si riscontrano.

Non tutte le agevolazioni viste negli anni passati sono state confermate, così come nuovi bonus potrebbero arrivare, per aiutare il cittadino in difficoltà ad andare avanti. C’è un bonus però che è stato confermato anche il prossimo anno e i cittadini sono entusiasti di questa notizia.

Grazie al bonus materasso nuovo, il vostro riposo non sarà mai stato così celestiale, soprattutto grazie a quei 5mila euro che vi arrivano dritti in tasca. Vi conviene affrettarvi e correre in negozio.

La Legge di Bilancio 2025

Si è registrato un ritardo rispetto alla data di quando sarebbe dovuta essere presentata alla Camera, la nuova Legge di Bilancio 2025. Dal 16 dicembre si è passati al 19 dicembre e il governo dovrà accelerare i tempi, se vorrà rispettare la data canonica del 31 dicembre per approvare i nuovi decreti, in vista dell’attuazione dal 1° gennaio 2025.

Pare che questo ritardo, come letto su Sky Tg24, sia principalmente dovuto per il caos che si è venuto a verificare per i nuovi emendamenti. Molti hanno diviso non solo i vari partiti ma anche l’opinione pubblica. Le prime proteste sono arrivate e le varie polemiche non intendono placarsi.

Il bonus materasso nuovo

Pare esserci un bonus che sarà confermato anche il prossimo anno, grazie al quale potrete ottenere il bonus materasso nuovo e i 5mila euro direttamente in tasca. Di cosa stiamo parlando? Semplice, del Bonus Mobili 2025, il quale comprenderà l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ovviamente c’è un ma! Per poterlo richiedere, bisognerà fare lavori di ristrutturazione, soltanto così quei 5mila euro potranno essere intascati dai richiedenti.

Per poter ottenere questa agevolazione, dovrete obbligatoriamente pagare il totale con il bancomat, bonifici, carta di debito o credito, sono esclusi dal bonus tutti coloro che pagheranno con l’assegno, contanti o altre forme di pagamento. Dovrete poi tenere tutte le ricevute, scontrini o fatture che attestano questo pagamento e chiedere poi al Caf o al commercialista di zona, la procedura corretta per poterne beneficiare. Oltre a questo, ricordatevi di aspettare i nuovi decreti del prossimo anno, in modo da poterli utilizzare insieme a questo bonus, per avere più agevolazioni in merito, soprattutto coloro che presentano una famiglia numerosa.