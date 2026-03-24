Analisi del voto referendario in Sicilia: le reazioni di Palazzo d’Orleans e delle segreterie

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 24 Marzo 2026 - 08:36

Il No travolge il centrodestra siciliano: segreterie in fermento e sospetti di tradimento dopo lo schiaffo referendario. Mentre le opposizioni parlano di “avviso di sfratto” per Palazzo d’Orleans, tra gli alleati di governo scatta la resa dei conti in vista del rimpasto e delle future sfide elettorali.

Una valanga di voti contrari alla riforma della giustizia si è abbattuta sul centrodestra in Sicilia, aprendo una crisi di nervi che scuote le fondamenta della coalizione. Il dato regionale, che ha visto il No prevalere con il 60,9%, ha innescato una caccia al colpevole tra le segreterie politiche, dove il sospetto di “tradimenti” interni si fa sempre più insistente in vista del lungo ciclo elettorale che porterà alle Regionali del 2027.

Le accuse di tradimento e il “caso Palermo”

L’amarezza è tangibile nelle parole dei protagonisti. Giorgio Mulè osserva lucidamente che «è evidente che sia mancato qualcosa. O qualcuno», mentre Gianfranco Micciché è ancora più drastico: «In Sicilia Berlusconi è stato tradito». A preoccupare i vertici è soprattutto la “mappa della disfatta”, con centri come Militello in Val di Catania e Paternò cerchiati in rosso, e il dato clamoroso di Palermo città, dove il No ha incassato il 70% delle preferenze. Per Marco Falcone, si tratta di un “campanello d’allarme” per la tenuta di Forza Italia: «Le nostre roccaforti vanno difese con impegno, non considerate per acquisite».

Ombre giudiziarie e rimpasto di governo

Raffaele Lombardo riconosce che il peso delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della maggioranza non ha giovato alla causa del Sì, alimentando nell’elettorato il timore di una ricerca di impunità per i potenti. Nonostante il governatore Renato Schifani cerchi di ridimensionare la portata locale del voto, parlando di un’onda lunga strutturale e nazionale, resta sul tavolo il nodo del rimpasto.

L’offensiva delle opposizioni: «Conto alla rovescia per Schifani»

Dal fronte progressista l’affondo è corale. Il PD attacca frontalmente parlando di un fallimento legato agli scandali, mentre per il M5S è ufficialmente partito il “conto alla rovescia” per la giunta Schifani. Ismaele La Vardera arriva a chiedere le dimissioni della maggioranza, sostenendo che i siciliani siano “stanchi e pronti al cambiamento”. Intanto, nell’area civica e progressista, si riaccende il dibattito sulla costruzione di un progetto partecipato e sulla necessità di ricorrere alle primarie per sfidare il centrodestra nel 2027.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , ,

Fondo solidarietà comunale: l’interrogazione dell’on. Lombardo per il superamento della spesa storica

Redazione 25 Marzo 2026 - 15:08

Centrodestra siciliano nel caos: governo accerchiato e l’ombra del rimpasto

Redazione 25 Marzo 2026 - 07:59

Giovanni Allevi in Sicilia: le tappe del Piano Solo Tour a Ragusa e Messina

Redazione 24 Marzo 2026 - 07:55

Analisi del Referendum 2026: vittoria del No e nuove dinamiche del consenso elettorale

Alfio Musarra 23 Marzo 2026 - 21:28

Referendum Giustizia: scrutinio in Sicilia, No al 61,5% con affluenza definitiva al 46,15%

Redazione 23 Marzo 2026 - 16:31

Ventennale Angelo D’Arrigo: a Roma il premio internazionale aerospaziale

Redazione 23 Marzo 2026 - 13:06

Ultimissime

Fondo solidarietà comunale: l’interrogazione dell’on. Lombardo per il superamento della spesa storica

Redazione 25 Marzo 2026 - 15:08

Polizia di Stato Catania: due denunce per possesso di arnesi atti allo scasso a Nesima

Redazione 25 Marzo 2026 - 15:07

Missione a Londra: l’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale al vertice internazionale dello shipping

Redazione 25 Marzo 2026 - 15:00

Claudio Fava presenta il romanzo “Non ti fidare” alla Feltrinelli di Catania

Redazione 25 Marzo 2026 - 11:01

Acireale, operazione task force interforze: sanzioni per 40 mila euro e due sospensioni

Redazione 25 Marzo 2026 - 10:54