Analisi del voto referendario in Sicilia: le reazioni di Palazzo d’Orleans e delle segreterie

Il No travolge il centrodestra siciliano: segreterie in fermento e sospetti di tradimento dopo lo schiaffo referendario. Mentre le opposizioni parlano di “avviso di sfratto” per Palazzo d’Orleans, tra gli alleati di governo scatta la resa dei conti in vista del rimpasto e delle future sfide elettorali.

Una valanga di voti contrari alla riforma della giustizia si è abbattuta sul centrodestra in Sicilia, aprendo una crisi di nervi che scuote le fondamenta della coalizione. Il dato regionale, che ha visto il No prevalere con il 60,9%, ha innescato una caccia al colpevole tra le segreterie politiche, dove il sospetto di “tradimenti” interni si fa sempre più insistente in vista del lungo ciclo elettorale che porterà alle Regionali del 2027.

Le accuse di tradimento e il “caso Palermo”

L’amarezza è tangibile nelle parole dei protagonisti. Giorgio Mulè osserva lucidamente che «è evidente che sia mancato qualcosa. O qualcuno», mentre Gianfranco Micciché è ancora più drastico: «In Sicilia Berlusconi è stato tradito». A preoccupare i vertici è soprattutto la “mappa della disfatta”, con centri come Militello in Val di Catania e Paternò cerchiati in rosso, e il dato clamoroso di Palermo città, dove il No ha incassato il 70% delle preferenze. Per Marco Falcone, si tratta di un “campanello d’allarme” per la tenuta di Forza Italia: «Le nostre roccaforti vanno difese con impegno, non considerate per acquisite».

Ombre giudiziarie e rimpasto di governo

Raffaele Lombardo riconosce che il peso delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della maggioranza non ha giovato alla causa del Sì, alimentando nell’elettorato il timore di una ricerca di impunità per i potenti. Nonostante il governatore Renato Schifani cerchi di ridimensionare la portata locale del voto, parlando di un’onda lunga strutturale e nazionale, resta sul tavolo il nodo del rimpasto.

L’offensiva delle opposizioni: «Conto alla rovescia per Schifani»

Dal fronte progressista l’affondo è corale. Il PD attacca frontalmente parlando di un fallimento legato agli scandali, mentre per il M5S è ufficialmente partito il “conto alla rovescia” per la giunta Schifani. Ismaele La Vardera arriva a chiedere le dimissioni della maggioranza, sostenendo che i siciliani siano “stanchi e pronti al cambiamento”. Intanto, nell’area civica e progressista, si riaccende il dibattito sulla costruzione di un progetto partecipato e sulla necessità di ricorrere alle primarie per sfidare il centrodestra nel 2027.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.