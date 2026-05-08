Catania: la Digos arresta due minori per rapina aggravata con armi in Corso dei Martiri

Paura nel cuore di Catania: due minorenni armati di pistola e coltello rapinano un gruppo di coetanei nei pressi di Corso dei Martiri. L’intervento immediato degli agenti della Digos ha permesso di bloccare i giovani criminali, che avevano già sottratto denaro alle vittime simulando il possesso di armi sotto i vestiti; i poliziotti hanno sequestrato due pistole prive di tappo rosso e un coltello ad uncino, trasferendo gli indagati presso il Centro di Prima Accoglienza in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due minorenni resisi responsabili di una rapina aggravata ai danni di un gruppo di coetanei. L’episodio si è consumato nella zona di Corso dei Martiri, dove i due giovani criminali sono stati sorpresi in flagrante dagli agenti della Digos della Questura di Catania, impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio.

La dinamica del reato e il sequestro delle armi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due minori si sono avvicinati alle vittime con atteggiamento intimidatorio.

L’intimidazione: uno dei due nascondeva una pistola sotto la maglietta, mentre il complice teneva la mano in tasca simulando di essere anch’egli armato.

uno dei due nascondeva una pistola sotto la maglietta, mentre il complice teneva la mano in tasca simulando di essere anch’egli armato. Il bottino: intimoriti dalle minacce, i ragazzi del gruppo hanno consegnato la somma di 20 euro per evitare conseguenze violente.

intimoriti dalle minacce, i ragazzi del gruppo hanno consegnato la somma di 20 euro per evitare conseguenze violente. L’arsenale: al momento del fermo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due pistole sprovviste del previsto tappo rosso e un coltello ad uncino.

L’intervento della Squadra Volante e i provvedimenti

L’intervento fulmineo degli uomini della Digos ha garantito l’incolumità delle giovani vittime. Per le operazioni di rito e il trasferimento in Questura è intervenuta anche una pattuglia della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La somma sottratta è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i due minori sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale per i minorenni.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.