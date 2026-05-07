Forza Italia, Minardo rilancia Schifani: «La Sicilia continuerà a essere guidata da noi»

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Maggio 2026 - 06:56

Nino Minardo

Forza Italia prova a chiudere la fase delle tensioni interne e a rilanciare l’azione del governo Schifani. Dopo il giuramento dei tre nuovi assessori regionali, il commissario siciliano degli azzurri, Nino Minardo, in un’intervista a La Sicilia firmata da Mario Barresi, difende il percorso avviato dal partito e guarda già al 2027: «La Sicilia continuerà a essere guidata da Forza Italia».

All’indomani del giuramento dei tre nuovi assessori della giunta Schifani, il neo commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, prova a ricompattare il partito e a spegnere le tensioni interne che hanno accompagnato le ultime settimane del centrodestra siciliano.

In un’intervista rilasciata a La Sicilia, oggi in edicola, a firma del giornalista Mario Barresi, Minardo respinge l’idea che il suo arrivo alla guida del partito nell’Isola sia il segnale di una crisi politica irreversibile.

«Il commissariamento non è un’esautorazione né un segnale contro qualcuno, ma uno stimolo e un’assunzione di responsabilità», chiarisce il deputato, sottolineando come la scelta sia stata voluta dal leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Minardo rivendica inoltre il rapporto politico con il presidente della Regione, Renato Schifani, proprio nei giorni segnati dal completamento del rimpasto di governo. «Il completamento della giunta era necessario e non più rinviabile», afferma il commissario azzurro, aggiungendo di avere apprezzato «autorevolezza e determinazione» del governatore nella chiusura di una fase politica che «si trascinava da troppo tempo».

Parole che arrivano mentre il nuovo assetto dell’esecutivo regionale entra ufficialmente in funzione dopo il giuramento dei tre nuovi assessori. Per Minardo, la priorità resta quella di «restituire piena operatività al governo».

Il commissario di Forza Italia prova anche a ridimensionare le letture sulle divisioni interne agli azzurri siciliani, dopo il rinvio del congresso regionale e le polemiche degli ultimi mesi. «Francamente questa narrazione non mi convince», sostiene. «In un grande partito come il nostro è normale che ci siano punti di vista differenti», purché prevalgano «franchezza e trasparenza».

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è anche quello dedicato alla nomina di Marcello Caruso alla Salute. Minardo difende la scelta del nuovo assessore, considerato vicino a Schifani: «Ho sempre auspicato meno politica nella sanità siciliana, ma nel caso dell’assessore alla Salute, che è un organo di indirizzo politico, credo sia naturale e anche preferibile avere un politico».

Sul proprio ruolo, il commissario respinge poi le interpretazioni che lo vorrebbero come una sorta di garante del presidente della Regione o addirittura possibile liquidatore politico. «Non sono l’uno né sarò l’altro», taglia corto.

Infine, guardando alle prossime Regionali, Minardo evita di entrare nel dibattito sulle ipotesi di voto anticipato, ma lancia un messaggio politico chiaro: «Adesso conta governare bene e consolidare i risultati raggiunti». E conclude con una frase che suona come un’investitura per il futuro degli azzurri nell’Isola: «Sono convinto che i siciliani confermeranno la loro fiducia: la Sicilia continuerà a essere guidata da Forza Italia».

Tags: , , , , , , , , ,

Dai gazebo vuoti al sogno Messina: così la Lega ha conquistato la Sicilia

L.P 07 Maggio 2026 - 07:05
Trump

«Trattative sotto scacco»: l’azzardo di Trump con l’Iran tra sogni di accordo e venti di guerra

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:36

«Contributi a fondo perduto per 80mila assunti»: Schifani lancia la sfida dell’occupazione stabile

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:33

ARS: giurano i nuovi assessori Albano, Caruso e Ingala. Schifani lascia l’aula tra le polemiche

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:19

«Catania corre per i bambini»: domenica la 18ª edizione della marcia contro la violenza sui minori

Redazione 06 Maggio 2026 - 07:17

«Rimpasto Schifani, oggi il giuramento»: ma Fratelli d’Italia resta divisa sul caso Amata

Redazione 06 Maggio 2026 - 07:00

Ultimissime

Dai gazebo vuoti al sogno Messina: così la Lega ha conquistato la Sicilia

L.P 07 Maggio 2026 - 07:05

Cittadini-sentinella contro i furti»: Caltagirone è il primo comune etneo a lanciare la sicurezza partecipata

Redazione 07 Maggio 2026 - 07:00

Forza Italia, Minardo rilancia Schifani: «La Sicilia continuerà a essere guidata da noi»

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:56
Giorgia Meloni - (cataniaoggi.it-video)

«Avanti dritti sulla legge elettorale e cacciamine pronti per Hormuz»: Meloni compatta la maggioranza

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:40
Trump

«Trattative sotto scacco»: l’azzardo di Trump con l’Iran tra sogni di accordo e venti di guerra

Redazione 07 Maggio 2026 - 06:36