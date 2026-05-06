«Catania corre per i bambini»: domenica la 18ª edizione della marcia contro la violenza sui minori

Corri Catania 2026 taglia il traguardo della diciottesima edizione: domenica la città si colora di bianco per la solidarietà e lo sport. Presentata al Palazzo della Cultura la “maggiore età” della corsa-camminata non competitiva che partirà da piazza Università; quest’anno i fondi raccolti sosterranno il progetto “Proteggiamo l’Infanzia” per l’allestimento dell’Ambulatorio T.I.M.MI presso l’Ospedale Garibaldi Nesima, uno spazio dedicato alla cura e alla protezione dei minori vittime di violenza.

Il sipario si è ufficialmente alzato sulla 18ª edizione di Corri Catania, l’attesissimo appuntamento di primavera che trasforma le strade del capoluogo etneo in una festa di comunità e impegno sociale. La manifestazione, presentata presso il Palazzo della Cultura, raggiungerà il suo culmine domenica alle ore 10:00 con la partenza da piazza Università, ma il fermento inizierà già domani pomeriggio con l’apertura del Corri Catania Village.

Il valore sociale e l’impegno del Comune

L’evento è stato salutato dal vicesindaco di Catania, Massimo Pesce, come un’iniziativa che trascende l’ambito sportivo per farsi strumento di coesione e scoperta delle bellezze cittadine. L’Amministrazione Comunale ha ribadito il proprio sostegno a una kermesse capace di unire migliaia di partecipanti di ogni età in un clima di gioia e partecipazione collettiva.

Il kit del partecipante

Per prendere parte alla camminata è necessario munirsi del kit ufficiale, già richiesto da moltissimi cittadini.

Contenuto del kit: comprende la tradizionale maglietta bianca con l’omino simbolo dell’evento, la borsa e il pettorale numerato.

comprende la tradizionale maglietta bianca con l’omino simbolo dell’evento, la borsa e il pettorale numerato. Distribuzione: i kit sono disponibili presso il Corri Catania Village allestito in piazza Università.

Solidarietà: il progetto “Proteggiamo l’Infanzia”

Il cuore pulsante di questa edizione è il sostegno all’Ospedale Garibaldi Nesima per il progetto “Proteggiamo l’Infanzia”. I fondi raccolti saranno destinati alla creazione dell’Ambulatorio T.I.M.MI, uno spazio specialistico volto a contrastare ogni forma di violenza sui minori attraverso l’ascolto e la cura. Il prof. Giuseppe Ettore e la dott.ssa Rita Leocata hanno evidenziato la straordinaria capacità dell’evento di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così delicato, abbattendo il muro dell’indifferenza.

Una squadra di partner e sportivi

Il successo di Corri Catania, come sottolineato dagli organizzatori Elena Cambiaghi e Giovanni Nania, risiede nella capacità di “fare squadra” tra istituzioni, partner privati e mondo dell’associazionismo. Alla presentazione sono intervenuti rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, dell’AMTS e della Croce Rossa, insieme a numerosi campioni olimpici e atleti azzurri che corrono al fianco della solidarietà catanese.