«In fuga sulle enduro tra i vicoli e i residenti bloccano le Volanti»: due arresti a Catania

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Redazione 06 Maggio 2026 - 09:21

Inseguimento da film a Catania: due pregiudicati tentano la fuga tra i vicoli di San Cristoforo e i residenti provano a bloccare la Polizia. I due uomini, a bordo di moto da enduro senza targa, sono stati intercettati grazie al monitoraggio aereo di un elicottero del Reparto Volo di Palermo e arrestati per fuga pericolosa; oltre al fermo, sono state comminate sanzioni per oltre 2.500 euro per numerose violazioni al Codice della Strada, dal transito contromano alla mancanza di assicurazione.

Un’operazione ad alta tensione si è conclusa nella mattinata di oggi con l’arresto di due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni. L’attività, condotta dai motociclisti della Squadra Volanti, è scaturita dal mancato rispetto di un alt nella zona del faro Biscari, dove i due sono stati notati a bordo di moto da enduro prive di targa.

L’inseguimento e il monitoraggio aereo

Il tentativo di sottrarsi al controllo è sfociato in un lungo e pericoloso inseguimento tra le strade del quartiere San Cristoforo. Per complicare l’azione dei poliziotti, i fuggitivi hanno diviso i propri percorsi, mentre alcuni residenti della zona hanno cercato attivamente di ostacolare l’intervento degli agenti. La svolta è arrivata grazie al supporto dall’alto:

  • Supporto aereo: l’elicottero del IV Reparto Volo di Palermo ha intercettato i mezzi.
  • Tecnologia di bordo: mediante una sofisticata telecamera, l’equipaggio ha documentato ogni fase della fuga, fornendo indicazioni precise alle pattuglie a terra.
  • Sospetta azione criminale: l’abbigliamento dei due (caschi e una maschera da motociclista) aveva fatto ipotizzare che stessero pianificando un reato.

Arresto e sanzioni amministrative

La fuga si è conclusa poco dopo con il blocco dei due soggetti: uno è stato fermato in via Villa Scabrosa e l’altro in via della Concordia. Oltre all’arresto per fuga pericolosa, nei loro confronti sono state elevate contravvenzioni per un importo superiore ai 2.500 euro. Le violazioni contestate comprendono:

  • Mancanza di documenti: assenza di copertura assicurativa e revisione periodica scaduta.
  • Irregolarità dei mezzi: guida di veicoli privi di targa.
  • Manovre pericolose: aver percorso ripetutamente tratti di strada in contromano durante la corsa.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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