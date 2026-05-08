Meloni tiene, ma nel centrodestra qualcosa si muove

Il voto referendario sulla giustizia non ha scosso in profondità gli equilibri politici nazionali, ma ha lasciato emergere un dato più sottile: il governo Meloni resta saldo, mentre dentro il centrodestra iniziano a muoversi nuove traiettorie, tra ambizioni personali, riposizionamenti e il confronto sempre più evidente tra l’anima sovranista e quella moderata della coalizione.

Il referendum sulla giustizia non ha provocato il terremoto politico che molti immaginavano. Nessun effetto domino, nessuna crisi di governo, nessuna inversione improvvisa nei rapporti di forza. A differenza del 2016, quando la bocciatura della riforma costituzionale travolse Matteo Renzi e aprì una nuova fase politica. Il voto ha certamente rappresentato una battuta d’arresto per la maggioranza, ma non abbastanza da incrinare davvero la stabilità del governo. I numeri fotografati dagli ultimi sondaggi di Demos raccontano infatti un Paese sostanzialmente fermo nelle proprie convinzioni politiche. Fratelli d’Italia perde qualcosa, ma resta largamente il primo partito. Il Partito democratico continua a inseguire senza riuscire a ridurre seriamente il distacco. E il resto delle opposizioni appare ancora disperso, incapace di costruire una proposta alternativa realmente competitiva.

È questo, probabilmente, il dato politico più significativo: il centrodestra può permettersi tensioni, rivalità interne e persino sconfitte referendarie perché dall’altra parte non esiste ancora una coalizione credibile pronta a contendere Palazzo Chigi. Ed è anche per questo che molti italiani, pur criticando il governo su diversi fronti, continuano a considerare probabile che Meloni arrivi fino alla fine della legislatura nel 2027.

La premier, del resto, continua a mantenere un vantaggio personale netto rispetto agli altri leader. La sua immagine resta centrale nel sistema politico italiano, sempre più costruito attorno alle figure individuali più che ai partiti. La cosiddetta “democrazia del capo” ormai domina da anni la scena pubblica italiana. E Meloni, in questo schema, continua a essere la figura più solida.

Dietro di lei c’è Giuseppe Conte, che conserva una sua riconoscibilità politica e una capacità comunicativa ormai consolidata. Più indietro tutti gli altri: Tajani, Schlein, Salvini, Renzi, Calenda. Leader che sembrano muoversi spesso più in difesa che all’attacco, senza riuscire davvero a intercettare un nuovo consenso.

Ma dentro la maggioranza qualcosa si sta muovendo. E non è un caso che il nome attorno a cui si concentra il dibattito sia quello di Luca Zaia. L’incontro riservato con Marina Berlusconi ha inevitabilmente acceso le fantasie e le tensioni del centrodestra. Perché Zaia rappresenta oggi qualcosa che nella Lega salviniana sembra sempre più marginale: un profilo moderato, amministrativo, pragmatico, distante dalle spinte sovraniste e dalle provocazioni identitarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni del Carroccio.

Il faccia a faccia milanese con la primogenita del Cavaliere non sarebbe stato solo un incontro editoriale, come raccontato ufficialmente. Dietro ci sarebbe anche una sintonia politica evidente su temi come imprese, diritti civili, fine vita e cultura liberale. Temi sui quali Marina Berlusconi continua a esercitare una moral suasion crescente dentro Forza Italia e più in generale nel centrodestra.

Zaia osserva. Non rompe, non strappa, ma nemmeno nasconde il disagio verso una Lega che sente sempre meno sua. La mancata valorizzazione nel nuovo assetto del partito dopo il caso Vannacci pesa. Così come pesa l’impressione, diffusa tra i suoi fedelissimi veneti, che Salvini abbia scelto scientemente di ridimensionarne il ruolo nazionale.

E allora il punto politico diventa un altro: quanto può durare l’equilibrio interno del centrodestra se convivono anime sempre più distanti? Da una parte la linea muscolare e identitaria della Lega salviniana, dall’altra il tentativo di Forza Italia di tornare a occupare uno spazio moderato, europeista e liberale. In mezzo, Giorgia Meloni, che continua a reggere l’equilibrio grazie a una leadership forte ma che prima o poi dovrà gestire ambizioni, successioni e nuovi rapporti di forza.

Per ora il governo tiene. Anche perché le opposizioni non sembrano ancora in grado di approfittare delle crepe della maggioranza. Ma sotto la superficie della stabilità, il centrodestra sta già ridisegnando il proprio futuro. E il dialogo sempre più fitto tra mondi che fino a ieri apparivano lontani racconta che la partita vera potrebbe essere appena cominciata.

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