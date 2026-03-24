Giovanni Allevi in Sicilia: le tappe del Piano Solo Tour a Ragusa e Messina

Giovanni Allevi e la musica come medicina dell’anima: il Maestro torna in Sicilia con il suo “Piano Solo Tour”. Il 7 e l’8 aprile, tra Ragusa e Messina, l’artista condividerà un viaggio intimo tra vulnerabilità e rinascita, trasformando il dolore fisico in una celebrazione collettiva della gioia di vivere.

Giovanni Allevi, compositore capace di riportare la musica classica ai vertici del gradimento popolare e insignito di prestigiosi riconoscimenti – dal titolo di Cavaliere della Repubblica all’asteroide che la Nasa gli ha dedicato – si appresta a riabbracciare il pubblico siciliano. Il 7 aprile a Ragusa (Teatro Duemila) e l’8 aprile a Messina (Teatro Vittorio Emanuele), il Maestro porterà sul palco la sua esperienza più profonda: quella di un uomo che, dopo la scoperta di una malattia incurabile, ha scelto di fare della propria fragilità una nuova forma di forza.

Un ritorno all’essenziale: il pianoforte come dialogo

Il tour rappresenta una sfida psicofisica inedita. Allevi affronterà il palco convivendo con il tremore delle mani causato dai farmaci e il dolore cronico, ma con una consapevolezza mutata: non più l’esibizione del virtuosismo, bensì la missione di dimostrare che “dall’imperfezione può nascere la meraviglia”. Il programma spazierà dai successi storici come Come sei veramente e Go with the flow, fino ai brani nati nel silenzio e nell’introspezione degli ultimi anni.

Il legame con la Sicilia: una condivisione umana

L’artista si avvicina all’Isola con un profondo senso di rispetto, vedendo nelle ferite del territorio — dall’emergenza idrica ai recenti cicloni — un parallelo con il proprio percorso personale di caduta e risalita. In questo contesto, il concerto diventa un rito di passaggio dal buio alla luce, dove la musica si fa linguaggio universale di compassione e speranza. Attraverso la meditazione e il silenzio che precedono ogni esibizione, Allevi punta a un unico obiettivo: lasciare il pubblico con il cuore colmo di gioia di vivere.

Oltre alla musica, il percorso di Allevi continua a intrecciarsi con la scrittura e il cinema, come testimoniato dal libro “I nove doni” e dal docufilm “Back to Life”, confermando un impegno artistico che rifugge le logiche di potere per inseguire la strada della delicatezza e dell’immensità interiore.