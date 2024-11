Accordo tra le forze di maggioranza: nuove misure in arrivo per il Bilancio e il Supporto ai Comuni

La maggioranza a sostegno della giunta Schifani ha definito un calendario di azioni legislative e di governo per le prossime settimane, in vista di un’intensa attività amministrativa e parlamentare fino a fine anno. A Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, si sono incontrati con i segretari e i capigruppo parlamentari delle forze di centrodestra dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars): Forza Italia, Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Movimento per le Autonomie, Lega e Noi Moderati.

Durante l’incontro, è stata ribadita l’intenzione della coalizione di portare avanti il processo per l’elezione diretta delle ex Province regionali. In vista della sessione di bilancio, le commissioni legislative dell’Ars per il Bilancio e gli Affari istituzionali approveranno il disegno di legge, che sarà successivamente inserito nel calendario dell’Aula.

Sul fronte della manovra quater, le forze politiche hanno trovato un’intesa su alcuni provvedimenti chiave, tra cui il “prestito d’onore” per gli studenti universitari e la redistribuzione delle royalties sugli idrocarburi a favore dei Comuni. È stato inoltre raggiunto un accordo per l’introduzione del “reddito di povertà”, una misura una tantum destinata alle famiglie siciliane in difficoltà economica, che sarà presentata direttamente in Aula con criteri stringenti per selezionare i beneficiari.

Un ulteriore punto condiviso è stato il potenziamento dei fondi destinati a Comuni ed ex Province per garantire il servizio Asacom, dedicato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.

Infine, per far fronte all’aumento del costo dei voli durante le festività natalizie, la Regione ha annunciato che dal 15 dicembre al 15 gennaio sarà innalzata la percentuale di rimborso per i biglietti aerei acquistati dai residenti in Sicilia, con l’obiettivo di attenuare l’impatto economico del caro voli.