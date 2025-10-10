Fisco, Rottamazione-quater: moduli dall’11ª rata online

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 10 Ottobre 2025 - 15:59

Pagamento tasse (cataniaoggi.it-pexels)

Attivo il servizio dell’Agenzia Entrate-Riscossione per chi ha piani oltre 10 rate.
Dal 2026 disponibili i bollettini dall’undicesima rata in poi, anche via PEC.

È online, sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, il nuovo servizio rivolto ai contribuenti con piani di Rottamazione-quater superiori a dieci rate. La funzione consente di richiedere o scaricare direttamente i moduli di pagamento dall’11ª rata in avanti, da utilizzare a partire dal 2026, poiché nella prima comunicazione delle somme dovute erano inclusi solo i bollettini relativi alle prime dieci rate.

I nuovi moduli saranno resi disponibili anche tramite PEC o in forma cartacea, in base al domicilio indicato dal contribuente. Il servizio riguarda esclusivamente i piani ripartiti in più di dieci rate in regola con i versamenti precedenti e non si applica a chi, attraverso “ContiTu”, ha già ottenuto i bollettini per tutte le scadenze.

Per la decima rata, in scadenza il 30 novembre 2025, va utilizzato l’apposito modulo già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre recuperabile in copia tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Come funziona – Con il servizio “Copia comunicazione” sono previste due opzioni:

Accesso area riservata (SPID, CIE, CNS ed Entratel per gli intermediari) e download dei moduli nella sezione Definizione agevolata.

Richiesta senza credenziali: è possibile inviare la domanda e ricevere la copia via e-mail compilando il form nell’area pubblica e allegando la documentazione per il riconoscimento.

Medici che operano (cataniaoggi.it-pexels)

Nobel per la Medicina 2025 ai pionieri dell’immunità: premiati i ricercatori giapponesi e americani

Redazione 07 Ottobre 2025 - 16:35

X Factor 2025, Delia Buglisi, Roberta Scandurra, i Kokomò e i Pagoda Universe volano verso i live

Redazione 04 Ottobre 2025 - 09:38

Smau Milano 2025, imprese e startup insieme per costruire l’innovazione

Redazione 01 Ottobre 2025 - 18:35

Giorgetti: «Taglio dell’Irpef e rottamazione? Scelte di priorità, non promesse gratis»

Redazione 15 Settembre 2025 - 18:35

Sigfrido Ranucci verso l’addio alla Rai? Ipotesi La7, opposizione in allarme

Redazione 13 Settembre 2025 - 13:15
Ultimo modello Apple in commercio

Apple, il 9 settembre l’evento “Awe Dropping”: attesa per i nuovi iPhone 17 e Apple Watch

Redazione 05 Settembre 2025 - 18:35

Ultimissime

Fisco, Rottamazione-quater: moduli dall’11ª rata online

Redazione 10 Ottobre 2025 - 15:59

Wine Sicily Palermo Off: il 12 ottobre concerto di Francesco Sarcina

Redazione 10 Ottobre 2025 - 15:55

Galvagno replica alle polemiche: «Nessun litigio con Schifani, rapporto solido e di rispetto»

Redazione 10 Ottobre 2025 - 11:25

Fumo, approvato l’apartheid anagrafico: le persone nate dopo questa data non potranno mai più acquistare legalmente sigarette

Carolina Falco 10 Ottobre 2025 - 10:35

Catania, il “tondicello” di San Cristoforo si rifà il look con i fondi Caivano

Redazione 10 Ottobre 2025 - 07:47