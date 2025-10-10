Fisco, Rottamazione-quater: moduli dall’11ª rata online

Attivo il servizio dell’Agenzia Entrate-Riscossione per chi ha piani oltre 10 rate.

Dal 2026 disponibili i bollettini dall’undicesima rata in poi, anche via PEC.

È online, sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, il nuovo servizio rivolto ai contribuenti con piani di Rottamazione-quater superiori a dieci rate. La funzione consente di richiedere o scaricare direttamente i moduli di pagamento dall’11ª rata in avanti, da utilizzare a partire dal 2026, poiché nella prima comunicazione delle somme dovute erano inclusi solo i bollettini relativi alle prime dieci rate.

I nuovi moduli saranno resi disponibili anche tramite PEC o in forma cartacea, in base al domicilio indicato dal contribuente. Il servizio riguarda esclusivamente i piani ripartiti in più di dieci rate in regola con i versamenti precedenti e non si applica a chi, attraverso “ContiTu”, ha già ottenuto i bollettini per tutte le scadenze.

Per la decima rata, in scadenza il 30 novembre 2025, va utilizzato l’apposito modulo già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre recuperabile in copia tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Come funziona – Con il servizio “Copia comunicazione” sono previste due opzioni:

• Accesso area riservata (SPID, CIE, CNS ed Entratel per gli intermediari) e download dei moduli nella sezione Definizione agevolata.

• Richiesta senza credenziali: è possibile inviare la domanda e ricevere la copia via e-mail compilando il form nell’area pubblica e allegando la documentazione per il riconoscimento.