Catania, pubblicata su Science Advances una ricerca INGV sull’Etna

Continue Reading

– Una nuova ricerca condotta da un team di scienziati dell’e pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Science Advances apre nuove prospettive nella. Lo studio, dal titolo “Earthquake frequency-magnitude distribution at Mount Etna sheds light on magma ascent in the volcano’s plumbing system”, analizza la relazione tra il numero diper comprendere meglio i movimenti del magma all’interno del sistema vulcanico dell’Etna. «Oggi i vulcani attivi situati in aree densamente popolate vengono monitorati attraverso osservazioni geologiche e dati geofisici e geochimici, che ci forniscono informazioni sui movimenti del magma nella crosta terrestre», spiegano i ricercatori. «Le fasi di ricarica più profonde, tuttavia, restano ancora poco conosciute». Secondo, primo autore dello studio, «– un parametro sismologico che indica la frequenza dei terremoti di bassa magnitudo rispetto a quelli più forti – consente di investigare i movimenti del magma dalla crosta profonda fino alla superficie». Esaminando oltre, i ricercatori hanno ricostruito le diverse fasi della risalita magmatica: dalla, fino a 30 km sotto il livello del mare, al, fino all’. I risultati suggeriscono che lei segnali geochimici normalmente associati alla risalita del magma. «Questo accade – aggiunge Firetto Carlino – perché i terremoti rivelano immediatamente i movimenti del magma in profondità, mentre i gas, prima di emergere in superficie, devono attraversare diversi chilometri di crosta terrestre». Una scoperta che rafforza il ruolo dell’per lo studio dei processi vulcanici e apre la strada a nuove tecniche dinelle aree a rischio eruttivo.