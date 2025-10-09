Consorzi di bonifica, via libera alla stabilizzazione dei precari

Continue Reading

– L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato, nell’ambito della manovra finanziaria, la disposizione che consente ladell’Isola. Il provvedimento, atteso da anni, punta a garantire continuità occupazionale a centinaia di addetti e a rafforzare l’operatività del sistema consortile impegnato nella, nella manutenzione delle infrastrutture e nella tutela del territorio. «della norma che dispone la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica della Sicilia.sul quale il nostro gruppo parlamentare ha lavorato sin dall’inizio della legislatura e cheper centinaia di lavoratori e per il buon funzionamento del sistema consortile regionale», dichiara il deputato regionaleinsieme ai colleghi del gruppoall’Ars. Lombardo sottolinea inoltre «lae ildella Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana», elementi che testimoniano una sensibilità istituzionale crescente verso un tema che incide direttamente sullae sullaerogati nel settore della bonifica e dell’irrigazione agricola. Con l’avvio della stabilizzazione, la Regione compie un passo concreto verso un, capace di programmare gli interventi con continuità, ridurre il turn over precario e valorizzare le competenze interne. Un risultato che apre la strada anei cantieri, rapidità nelle manutenzioni e risposta più tempestiva alle criticità legate ai cambiamenti climatici e alla siccità.