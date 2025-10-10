Wine Sicily Palermo Off: il 12 ottobre concerto di Francesco Sarcina

Redazione 10 Ottobre 2025 - 15:55

Il frontman de Le Vibrazioni protagonista al Giardino Inglese dopo la rinuncia degli Zero Assoluto

PALERMO – Cambio di programma per il Wine Sicily Palermo Off: per motivi logistici indipendenti dall’organizzazione, gli Zero Assoluto non parteciperanno alla serata di domenica 12 ottobre. L’evento al Parco Piersanti Mattarella – Giardino Inglese è comunque confermato e vedrà sul palco Francesco Sarcina, voce e leader de Le Vibrazioni, pronto a conquistare il pubblico palermitano con un concerto carico di energia e passione.

L’artista milanese, autore di brani che hanno segnato una generazione come Dedicato a te, Ovunque andrò e In una notte d’estate, proporrà un live che attraversa la sua carriera tra rock e momenti di grande intensità emotiva. Il Giardino Inglese diventerà così un palcoscenico vibrante, dove musica e atmosfera si fonderanno nel cuore verde della città.

La serata, in programma dalle ore 20:00, si aprirà con il live dei Fancies, band palermitana dal sound pop raffinato e dal gusto retrò, capace di unire cantautorato, sonorità vintage e una forte presenza scenica.

L’appuntamento rientra nel calendario del Wine Sicily Palermo 2025, il festival dedicato alla cultura del vino e all’eccellenza enologica siciliana, in programma dall’11 al 13 ottobre a Villa Trabia. L’evento è organizzato in collaborazione con Disco Tonica.

 

