Razza: “La Sicilia torna alla normalità grazie a sinergia e gestione oculata”

“L’approvazione della finanziaria senza esercizio provvisorio per il secondo anno consecutivo rappresenta un risultato significativo per la Sicilia, possibile grazie alla guida del governo Meloni e alla collaborazione tra la Regione e l’Assemblea Regionale Siciliana”, ha dichiarato Ruggero Razza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, durante l’evento “Il racconto della nazione” a Catania.

Razza ha sottolineato che gli accordi sulla finanza pubblica hanno permesso di riassorbire l’enorme disavanzo ereditato dalla precedente gestione del Partito Democratico, riportando l’isola a una “normalità auspicata da tempo”. Questo è stato possibile, secondo l’eurodeputato, grazie a politiche espansive che hanno aumentato il gettito fiscale, agli investimenti pubblici e alle solide politiche per il Sud.

Un plauso particolare è stato rivolto al presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, per la gestione “istituzionale e impeccabile” dei lavori d’aula, che hanno consentito di approvare la manovra entro la fine dell’anno.

Razza ha evidenziato come la sinergia tra il governo di Renato Schifani e la coalizione che lo sostiene sia un elemento fondamentale per garantire la serenità delle famiglie e delle imprese, permettendo di proseguire rapidamente con il programma di governo per questa legislatura.