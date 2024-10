Nasce la ‘Carta di Galati Mamertino’ dal Festival del Giornalismo Enogastronomico

Durante il Festival del Giornalismo Enogastronomico, che si è aperto ieri a Galati Mamertino, è stata lanciata una proposta ambiziosa: la creazione di un tavolo di confronto per sostenere l’editoria e il giornalismo, con l’obiettivo di garantire alti standard qualitativi nell’informazione. L’iniziativa, nata dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’importanza dell’informazione come servizio pubblico, vede coinvolti Corecom Sicilia, la Federazione editori digitali (Fed) e il Sindacato stampa parlamentare siciliana.

Obiettivo: una legge organica per l’editoria siciliana

L’idea della ‘Carta di Galati Mamertino’ si propone di portare all’attenzione delle istituzioni regionali una serie di proposte concrete a favore dell’editoria. La richiesta principale è quella di varare una misura organica e sostenibile per il settore dell’informazione, già a partire dalla prossima manovra finanziaria. Le proposte saranno indirizzate al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), Gaetano Galvagno, e ai capigruppo parlamentari, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo essenziale di servizio pubblico svolto da editori e giornalisti.

Ruolo del Corecom Sicilia e degli organismi di categoria

Il Corecom Sicilia, rappresentato dal presidente Andrea Peria, che ha partecipato attivamente alla discussione, si impegna a portare avanti questa battaglia nelle sedi istituzionali. Il Corecom, quale articolazione territoriale dell’Agcom, ha un ruolo consultivo per la Giunta e l’ARS in materia di comunicazione, e diventa così un attore chiave per avviare il cambiamento richiesto.

Tra le proposte più immediate, emerge l’idea di un censimento delle imprese editoriali attive sul territorio siciliano, come richiesto dal presidente della Fed, Biagio Semilia. Semilia ha sottolineato l’urgenza di distinguere tra chi fa informazione e chi si occupa solo di comunicazione, al fine di individuare le realtà editoriali che svolgono una funzione di servizio pubblico.

L’importanza del rilancio del settore dell’informazione

Durante l’incontro, Semilia ha anche posto l’accento sulla necessità di promuovere la cultura dell’informazione quotidiana, soprattutto tra le giovani generazioni e le fasce sociali più svantaggiate. “Istituzioni, giornalisti e imprese editoriali devono collaborare per identificare soluzioni che non solo garantiscano la sostenibilità del settore, ma anche il suo rilancio”, ha affermato Semilia.

Impegno delle istituzioni

Andrea Peria, presidente del Corecom Sicilia, ha confermato l’importanza del tema emerso durante il Festival e si è detto pronto a portare avanti le istanze degli editori digitali e dei giornalisti. “Nel ruolo istituzionale che ricopro – ha dichiarato Peria – mi impegno a sottoporre queste tematiche nelle sedi appropriate per avviare un dialogo concreto”.

Il Festival del Giornalismo Enogastronomico, sostenuto dalla Presidenza dell’ARS e dal Dipartimento Risorse Agricole della Regione Siciliana, si conferma così un’occasione di confronto e crescita per il settore dell’informazione, con l’obiettivo di tutelare e rilanciare un comparto in crisi ma fondamentale per la collettività.