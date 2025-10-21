Milazzo, gioca 50 centesimi e vince oltre 15mila euro al Bingo online

Un 48enne di Milazzo ha centrato un jackpot da 15.038 euro su tombola.it investendo solo 50 centesimi. In Sicilia la spesa per il gioco online cresce del 12,9% rispetto al 2023.

MILAZZO – La fortuna fa tappa in Sicilia. Un giocatore di 48 anni di Milazzo, in provincia di Messina, ha vinto un jackpot da 15.038,38 euro sul portale tombola.it, giocando appena 50 centesimi per cinque cartelle nella modalità “Bingo90”.

La combinazione vincente è arrivata grazie al numero 22, che nella smorfia napoletana simboleggia “’o pazzo”: un numero che, in questo caso, ha portato lucidità e fortuna al fortunato giocatore.

Secondo Agipronews, i siciliani si confermano tra i più appassionati di giochi online.

Nel 2024, la spesa complessiva regionale (ossia la raccolta al netto delle vincite) ha raggiunto i 585 milioni di euro, con un incremento del 12,9% rispetto ai 518 milioni dell’anno precedente.

Anche la provincia di Messina registra una crescita costante: da 78 milioni nel 2023 a 87 milioni nel 2024, con un aumento dell’11,5%.

Una tendenza che conferma il forte interesse dei siciliani per il gioco virtuale, un settore che continua a espandersi in tutta l’isola, tra passione, intrattenimento e sogni di fortuna.