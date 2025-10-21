Sicilia, via libera alle nomine del governo regionale per enti parco, consorzi universitari e Iacp
La Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana approva le nomine decise dalla giunta Schifani: confermati i vertici di enti parco, consorzi universitari e istituti autonomi case popolari.
PALERMO – La Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, presieduta da Ignazio Abbate, ha dato il via libera all’elenco di nomine approvato dalla Giunta regionale oltre un mese fa.
Il parere, di natura consultiva, riguarda le designazioni dei nuovi vertici di enti parco, consorzi universitari e Istituti autonomi case popolari (Iacp).
Tra le conferme più significative figurano:
- Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna;
- Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie;
- Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara;
- Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.
Per quanto riguarda i consorzi universitari, sono stati ratificati:
- Domenico Arezzo per Ragusa;
- Gianluca Tumminelli per Caltanissetta;
- Antonino Mangiacavallo per Agrigento;
- Corrado Bonfanti per Noto.
Confermati anche i vertici degli Istituti autonomi case popolari (Iacp):
Antonino Garozzo (Acireale), Pietro Medici (Agrigento), Calogero Valenza (Caltanissetta), Francesco Occhipinti (Enna), Giuseppe Picciolo (Messina), Francesco Riggio (Palermo), Giovanni Moscato (Ragusa) e Vincenzo Scontrino (Trapani).
Il parere positivo della Commissione segna un nuovo passo nella strategia di stabilizzazione dei vertici amministrativi regionali, con l’obiettivo di assicurare continuità gestionale agli enti che presidiano aree naturalistiche, universitarie e abitative strategiche per la Sicilia.