Catania, scoperto deposito di droga a San Cristoforo: sequestrati 30 kg di marijuana

La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per traffico di sostanze stupefacenti, dopo il ritrovamento di 30 chilogrammi di marijuana nascosti in un garage del quartiere San Cristoforo. L’uomo resta indagato, ferma la presunzione di innocenza.

CATANIA – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un deposito di droga nel quartiere San Cristoforo, epicentro di una vasta attività di controllo del territorio contro la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti.

Un uomo di 45 anni, catanese, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’azione è scattata dopo che i poliziotti della Squadra Volanti avevano notato, nei giorni precedenti, un sospetto via vai di scooter nei pressi di un garage in via Viadotto. Decisi a vederci chiaro, hanno effettuato un mirato servizio di pattugliamento nella zona.

Durante i controlli, gli agenti si sono avvicinati a un garage con la saracinesca aperta e hanno fermato un’auto in uscita.

Appena scesi dal veicolo di servizio, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’auto. Alla richiesta di aprire il portabagagli, il conducente ha mostrato cinque grosse buste sottovuoto, contenenti oltre 5,5 kg di marijuana.

L’ispezione si è poi estesa all’interno del garage, dove è stato scoperto un deposito usato per lo stoccaggio e il confezionamento della droga. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto 22 buste con quasi 24 kg di marijuana, materiale per il confezionamento e 150 sacchetti di plastica vuoti, alcuni con residui di cocaina.

Secondo gli investigatori, il giro d’affari illegale avrebbe potuto superare il milione e mezzo di euro.

Dagli accertamenti è emerso che il 45enne, pur non essendo il proprietario del box, ne era l’effettivo utilizzatore.

Sul posto è intervenuto anche il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per i rilievi utili a risalire ad altri eventuali complici.

Tutta la droga è stata sequestrata e sarà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Su ordine del Pubblico Ministero, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Piazza Lanza.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’indagato dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della detenzione di ingenti quantità.