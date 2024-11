Lega Sicilia: presentata la Nuova Squadra dirigenziale a Serradifalco

Oggi a Serradifalco, nel cuore della provincia di Caltanissetta, si è svolto un importante evento della Lega, che ha visto una sala gremita di esponenti siciliani del partito, militanti e cittadini. Hanno partecipato il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale Claudio Durigon e, in collegamento video, il vicepremier e segretario federale Matteo Salvini. A riferirlo è il senatore e commissario regionale della Lega, Nino Germanà, che ha colto l’occasione per presentare la nuova dirigenza siciliana del partito.

Germanà ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è chiaro: crescere e migliorare costantemente per il bene dei nostri territori. La Lega in Sicilia è oggi rappresentata da 11 deputati tra regionali, nazionali ed europei, oltre a numerosi amministratori locali. La nostra presenza si rafforza capillarmente, per dare sempre più voce a tutti i siciliani”.

La nuova struttura della Lega in Sicilia è così composta: Puccio La Rosa come responsabile organizzativo regionale, Antonio Impollonia per il tesseramento, Ketty Molonia alla gestione amministrativa, Matteo Francilia agli Enti locali. Anastasio Carrà è stato nominato vicesegretario e commissario provinciale di Agrigento; Emilio Fastuca, tesoriere; Sabrina Figuccia, commissario provinciale di Palermo; Valeria Sudano, commissario provinciale di Catania; Davide Paratore, commissario provinciale di Messina; Leonardo Burgio, commissario provinciale di Caltanissetta; Eleonora Lo Curto, commissario provinciale di Trapani, e Francesca Draià, commissario provinciale di Enna.

“La nostra missione continua con impegno, per la crescita della nostra amata Sicilia e il benessere di tutti i siciliani”, ha concluso Germanà.